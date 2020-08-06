CHP'li Nazlıaka kadın kolları genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı
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CHP'li Nazlıaka kadın kolları genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı

CHP Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kadınların sırf kadın oldukları için katledildiğini, hiçbir yerde yaşam güvencelerinin olmadığını belirtti.

CHP'li Nazlıaka kadın kolları genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı
06.08.2020 19:27 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:31

CHP Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kadınların sırf kadın oldukları için katledildiğini, hiçbir yerde yaşam güvencelerinin olmadığını belirtti.

Kadınlara ekonomik, psikolojik, cinsel ve dijital şiddetin yaşatıldığını ifade eden Nazlıaka, ülkenin kadınların acılı hikayeleriyle dolu olduğunu söyledi. Nazlıaka, "Şiddet hiç bitmiyor, azalmıyor. Bu ülkeyi yönetenlerin samimi olarak bunu azaltma yönünde de bir çabası olmadığını görüyoruz." dedi.

İktidarın gündeminde İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılıp kaldırılmaması olduğunu dile getiren Nazlıaka, "Kadınlara ve çocuklara yönelik işlenen tüm bu suçlarda her gün karşımıza çıkan adaletsiz yargı kararları bir diğerini aratır hale geliyor." diye konuştu.

Kadınların hangi inançtan, kimlikten, görüşten olursa olsun sokakta, evde, işte, okulda hakları için mücadele etmeyi sürdürdüğünü ifade eden Nazlıaka, kadın mücadelesinin Türkiye'nin demokratikleşmesi için itici güç olduğunu dile getirdi.

Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Gelecek kadınların ellerinde yükselecek. İktidar için kadınlar en önde yürüyecek. Bu inançla ve hedefle bugün CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı için adaylığımı açıklıyorum. Adayım çünkü ülkemizde kadınların toplumun öznesi değil nesnesi olarak görülmesini kabul etmiyorum. Adayım çünkü ülkemizde kadınların iki cinsiyetten biri değil, ikinci cinsiyetmiş gibi algılanmasını kabul etmiyorum. Eğer bu göreve layık görülür seçilirsek neler gerçekleştireceğimizi ufkumuzu, vizyonumuzu, ulusal ve uluslararası bağlamda yapacaklarımızı kurultayımızda tek tek açıklayacağım."

Kaynak: AA

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