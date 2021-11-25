CHP'li Nazlıaka'dan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" açıklaması

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı.

Nazlıaka, 81 ildeki kadın kolu başkanlarıyla eş zamanlı yaptığı açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceklerini, CHP'nin iktidara gelmesi durumunda ilk hafta içinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını ifade etti.

CHP'nin geçen sene genel merkez bünyesinde "Alo Şiddet" hattı kurarak sözleşmenin bir maddesini hayata geçirdiğine değinen Nazlıaka, "Yaşam en temel haktır, diyerek projemize 'YaşamHak' adını verdik. 444 82 85 numaralı hattımızı arayan tüm şiddet mağduru kadın ve çocuklara, 7/24 ücretsiz destek hizmetleri verdik ve vermeye devam ediyoruz. Projemiz kanalıyla şunu daha net görüyoruz; İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararından sonra iletilen şiddet vakalarında artış var." değerlendirmesini yaptı.

Aylin Nazlıaka, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından daha önce açıklanan, iktidara gelmeleri durumunda kadınlara yönelik yapacakları düzenlemelere de değinerek, "İlk 6 ayda 6 kolaylık" başlığı altında yapılacak düzenlemeleri anlattı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin derhal başlayacağını, Aile Destekleri Sigortasını hayata geçireceklerini, Kadın istihdamını arttıracaklarını, boşanan kadınlar için "Yeni Başlangıçlar Fonu" oluşturacaklarını dile getiren Nazlıyaka, doğum izni uygulamasını geliştirip, "Güçlü bir Kadın Sağlığı Programı"nı başlatacaklarını belirtti.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri

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