CHP'li Muharrem İnce, Samsun'da Aday Tanıtım Toplantısına Katıldı

CHP'li Muharrem İnce, Samsun'da CHP'nin aday tanıtım toplantısına katıldı.

Partisinin Samsun İl Başkanlığına yaptığı ziyaretin ardından CHP Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Tansu Çıkış'ın ilçedeki bir düğün salonu önünde düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.

İnce, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 31 Mart'ta seçimlere gideceğini ve belediye başkanlarının seçileceğini hatırlatarak, "Neyi seçeceğiz biz? Bizim çöpümüzü kim toplayacak, imar planını kim yapacak, parklara kim bakacak, yoksullara kim yardım edecek? AK Partililer de bu memleketin evladı, Cumhuriyet Halk Partililer de bu ülkenin evladı. İYİ Partililer de MHP'liler de HDP'liler de DSP'liler de Saadetliler de hepsi bu memleketin evladı." diye konuştu.

Kim seçilirse ülkede ezanın susmayacağını, bayrağın inmeyeceğini, bağımsızlığa bir zeval gelmeyeceğini ve beka sorunu yaşanmayacağını ifade eden İnce, "Bu, bir belediyecilik yarışı." dedi.

Tekkeköy'deki konuşmasının ardından partililerle geleneksel halk oyunu cigoş oynayarak halay çeken İnce, belediye binasına kadar yürüdükten sonra Ordu'ya hareket etti.

Kaynak: AA