CHP'li Muharrem İnce, Ordu'da

CHP'li Muharrem İnce, partisinin Ordu İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

İnce, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette il başkanlığında toplanan partililere seslenen İnce, "Kızma ve küsmek yok. Yanlış iş var mı, çok. Çalışın partiye. Bir oy bir oydur. Fazla alalım. Ben de onun için uğraşıyorum. Oradan oraya koşturuyoruz." dedi.

İnce, domatesin karneye bağlandığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Savaş yıllarında 1940'da İsmet Paşa'nın zorunlu yaptığı uygulamaları 2019 yılında domatesi, patatesi karneye bağladılar. Türkiye'nin geldiği nokta içler acısıdır. Türkiye üretim ekonomisini kurmadan düzlüğe çıkamaz. Tarımını desteklemeden, tarımsal sanayiyi kurmadan yapamaz bu işi."

Fındığın ana vatanının Türkiye olduğunu belirten İnce, "Ama maalesef borsası Almanya Hamburg'da. Türkiye bunları hak etmiyor. Türkiye'nin bu düzenden kurtulması lazım." diye konuştu.

İnce, Fatsa Kültür Merkezi'nde de partililerle buluştu.

Kaynak: AA