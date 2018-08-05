CHP'li Muharrem İnce: "Chp, Yaşanan Gelişmelerden Sonra Kurultay İçin Bir Gün Bile Beklememelidir...
CHP'li Muharrem İnce: "CHP, yaşanan gelişmelerden sonra kurultay için bir gün bile beklememelidir çünkü, kurultayın toplanması kararı artık delegelerin sayısının yeterli olup olmadığı aşamasını çoktan geçmiştir.
CHP'li Muharrem İnce: "CHP, yaşanan gelişmelerden sonra kurultay için bir gün bile beklememelidir çünkü, kurultayın toplanması kararı artık delegelerin sayısının yeterli olup olmadığı aşamasını çoktan geçmiştir."