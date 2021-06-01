CHP'li milletvekilleri Didim Belediyesi serasında incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li milletvekilleri Didim Belediyesi serasında incelemelerde bulundu

CHP'li milletvekilleri Didim Belediyesi serasında incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Didim Belediyesi tarafından 54 bin 400 metrekare alana kurulan yeşillendirilmesi için mevsimsel çiçeklerin yetiştirildiği ve tıbbi aromatik bitkilerden uçucu yağların elde edildiği tıbbi aromatik bitkiler ve süs bitkileri fidanlığı CHP'li milletvekilleri tarafından ziyaret edildi.

Didim Belediyesi tarafından 54 bin 400 metrekare alana kurulan yeşillendirilmesi için mevsimsel çiçeklerin yetiştirildiği ve tıbbi aromatik bitkilerden uçucu yağların elde edildiği tıbbi aromatik bitkiler ve süs bitkileri fidanlığı CHP'li milletvekilleri tarafından ziyaret edildi.

Didim'e gelerek Didim Belediyesi tıbbi aromatik bitkiler ve süs bitkileri fidanlığını ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ı Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay karşıladı. Milletvekillerine lavanta tarlalarının, sıkım alanlarını ve seraları gezdiren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay seranın işleyişi hakkında bilgiler verdi. Didim'e dikilen mevsimsel çiçeklerin tamamının belediye serasından üretildiğinin bilgisini veren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Yaklaşık olarak 20 çeşit çiçeğin üretiminin yapıldığı serada ilk yıl 150 bin adet olan mevsimsel çiçek üretimi ise 4 yılın ardından 1 milyon rakamını geçti. Mevsimsel çiçeklerin yanı sıra lavanta, biberiye, defne, melisa, kantaron, nane, kekik, okaliptüs ve delice zeytin yağı gibi tıbbi aromatik yağ üretimi için üretilen bitkilerden elde edilen uçucu yağları 'Didyma' markası ile satışa sunuyoruz. Bunların yanı sıra ürünlerden kekik, ada, lavanta, ıtır, zeytin yaprağı ve biberiye çayı yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Atabay, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'a ziyaretlerinden dolayı milletvekillerine, milletvekilleri de Başkan Atabay'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederken, ziyaret karşılıklı hediyeleşme ile son buldu. - AYDIN

CHP'li milletvekilleri Didim Belediyesi serasında incelemelerde bulundu
CHP'li milletvekilleri Didim Belediyesi serasında incelemelerde bulundu
CHP'li milletvekilleri Didim Belediyesi serasında incelemelerde bulundu
CHP'li milletvekilleri Didim Belediyesi serasında incelemelerde bulundu
CHP'li milletvekilleri Didim Belediyesi serasında incelemelerde bulundu
CHP'li milletvekilleri Didim Belediyesi serasında incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Varank
Magazin Hadise Murat Boz Müge Anlı Ebru Gündeş
Spor Cristiano Arda Turan Fatih Terim Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP'li milletvekilleri Didim Belediyesi serasında incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 17:11:15. #1.15#

title