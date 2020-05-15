CHP'li milletvekilleri basılı bayram tebriği göndermeyecek
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CHP'li milletvekilleri basılı bayram tebriği göndermeyecek

CHP milletvekilleri, Kovid-19 salgını nedeniyle PTT çalışanlarının sağlığını riske atmamak ve izolasyon sürecine destek sağlamak için basılı bayram tebriği göndermeyecek.

CHP'li milletvekilleri basılı bayram tebriği göndermeyecek
15.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:32

CHP milletvekilleri, Kovid-19 salgını nedeniyle PTT çalışanlarının sağlığını riske atmamak ve izolasyon sürecine destek sağlamak için basılı bayram tebriği göndermeyecek.

CHP TBMM Grup Yönetimi, Kovid-19 salgını sürecinde özveriyle görev yapan PTT çalışanlarının sağlığı açısından yeni risklerin oluşmaması ve izolasyon sürecine destek sağlaması amacıyla basılı bayram tebriği gönderilmemesi kararı aldı.

Bu çerçevede milletvekillerinden, seçim bölgelerine basılı bayram tebriği göndermemeleri istendi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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