Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP'li Başarır'a tepkiler

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınadı.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınadı.

Kılavuz, yazılı açıklamasında, Başarır'ın Türk ordusuna yönelik sözlerinin kendilerini üzdüğünü ve yaraladığını belirtti.

Türk ordusunun vatanın, milletin, bayrağın ve namusun bekçisi olduğunu ifade eden Kılavuz, Başarır'ı sözleri nedeniyle şiddetle kınadığını kaydetti.

Başarır'ın Türk ordusundan derhal özür dilemesi gerektiğini aktaran Kılavuz, şöyle devam etti:

"Atatürk'ün kemiklerini sızlatmakta olanlar bizim için yok hükmündedir. Yüce Türk milletinin gözbebeği olan Türk ordusuna yönelik bu hadsiz ve hudutsuz açıklama ayaklarımızın altındadır. CHP Mersin Milletvekili Başarır, bu seviyesiz ve utanç verici açıklama sebebiyle aziz milletimizden ve peygamber ocağı şanlı ve şerefli Türk ordusundan derhal özür dilemelidir."

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ise Türk ordusuna "satılmış" ifadesini kullanan, kahraman Türk ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler sarf eden, Ali Mahir Başarır'ı şiddet ve nefretle kınadığını ifade etti.

Bu saygısızlığın asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Ercik, şunları kaydetti:

"Mersin'de yaşayan siyasi görüşü, dili, dini, ırkı ne olursa olsun bizleri biz yapan değerlere dil uzatanları Torosların yiğit evlatları asla affetmeyecektir. Türk ordusu, korkusuzluğu ve merhametiyle dosta güven düşmana korku salmış, her zaman ve her yerde Yüce Türk milletini temsil etmiş, bizlere onur ve gurur yaşatmıştır. Kahraman ordumuz, bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin korunması için milletimizin emrinde gayret ederken kendini bilmez kişilerin dil uzatmasına aziz milletimiz asla müsaade etmeyecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal