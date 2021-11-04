CHP'li meclis üyesinin 'takke' rahatsızlığı

KASTAMONU (İHA) - Kütahya'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis üyesi Ruhsen Kumdalı, belediye çalışanlarına takdir belgesi verilen törende bir çalışanın başındaki takkeden rahatsız oldu.

Kütahya Belediyesi 3. Dönem 10. Olağan Belediye Meclisi Toplantısında, Kastamonu'daki sel felaketinde görev alan personeller için teşekkür belgesi takdim töreni düzenlendi. Tören sonra toplu fotoğraf çekimine geçildi. Bu sırada CHP'li Kumdalı, "Takkeli bir arkadaşım, değerli bir arkadaşım var. Daha yakışıklı çıkacağından eminim. Başındaki o şeyi çıkarır mısın?" dedi. Kumdalı'nın bu sözleri, MHP ve AK Parti meclis üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı.

İsa Karakafa isimli işçi, Kumdalı'nın ifadelerine üzerine, "Bu takkem benim şerefim, isterseniz fotoğraf kareden çıkabilirim" dedi. Karakafa, arkadaşlarının ısrarı üzerine fotoğraf karesinde yer aldı. - KÜTAHYA