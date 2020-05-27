CHP'li meclis üyesine Erdoğan'a hakaretten gözaltı
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CHP'li meclis üyesine Erdoğan'a hakaretten gözaltı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Karabağlar İlçe Meclis Üyesi ve CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Temsilcisi Dila Koyurga, 2013 yılında, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyadan yaptığı hakaret içeren paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

CHP'li meclis üyesine Erdoğan'a hakaretten gözaltı
27.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:11

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Karabağlar İlçe Meclis Üyesi ve CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Temsilcisi Dila Koyurga, 2013 yılında, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyadan yaptığı hakaret içeren paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

Yerel seçimlerde Karabağlar Belediyesi'nde meclis üyesi seçilen Dila Koyurga'nın, 2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyadan hakaret içeren paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Koyurga'nın paylaşımları üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Koyurga gözaltına alındı. Koyurga'nın, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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