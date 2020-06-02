CHP'li meclis üyesinden İSKİ'ye fatura tepkisi
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CHP'li meclis üyesinden İSKİ'ye fatura tepkisi

CHP'li meclis üyesinden İSKİ'ye fatura tepkisi Sultangazi Belediyesi CHP'li meclis üyesi Fahrettin Yürek, 3 aydır boş olan evine gelen 258 liralık su faturasından dolayı İSKİ'ye tepki gösterdi.

02.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:17

CHP'li meclis üyesinden İSKİ'ye fatura tepkisi

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi CHP'li meclis üyesi Fahrettin Yürek, 3 aydır boş olan evine gelen 258 liralık su faturasından dolayı İSKİ'ye tepki gösterdi. İSKİ'yle görüşerek hatanın düzeltileceğini öğrenen Yürek, "Bu kadar gerildikten sonra gerek yok bunlara. Halk da bana şikayette bulunuyordu ama başımıza gelince gerçekten olduğunu öğrenmiş olduk" dedi.

Sultangazi Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Fahrettin Yürek İBB'ye bağlı İSKİ'nin iddiaya göre 3 aydır oturmadığı evine gönderdiği faturaya tepki gösterdi. Korona virüs (Covid-19) salgını süresince kalabalıktan uzaklaşmak için Silivri'deki yazlığına giden Yürek'in 3 aydır oturmadığı evine 258 lira fatura geldi. Faturayı görünce şaşkına dönen CHP'li meclis üyesi İSKİ'yi aradığında, sayacın fotoğrafıyla birlikte başvurduğunda düzeltileceğini yanıtını aldı.

"Neden oturulmayan bir eve fatura gönderiyorsunuz?"

İSKİ'nin bu pandemi sürecinde vatandaşları ayağına çağırmasının doğru olmadığını belirten Cumhuriyet Halk Partisi Sultangazi Belediyesi Meclis Üyesi Fahrettin Yürek, "Ben 3 aylığına Silivri'ye geçmiştim pandemi döneminde okullar kapandıktan sonra. Tabi iş yerine gidip geliyoruz. Bana bankadan mesaj geldi 'Faturanız ödenmemiştir' diye. Ben de 'Ne faturası?' nihayetinde oturmadığımız bir yer diye düşünüyordum. Aradığım zaman İSKİ faturası olduğunu öğrendim. İSKİ'yi aradım 'Arkadaşlar ne yapıyorsunuz, neden oturulmayan bir eve fatura gönderiyorsunuz?' dedim. Onlar da sürecin böyle işlediğini, sayacı okuyup onlara gitmem durumunda düzelteceklerini söylediler. Pandemi sürecinde insanlara evinden çıkmayın diyoruz. İSKİ bana 'Git evine, sayacı oku gel. Burada bize göster' diyor. Olmaz, yanlış" dedi.

"Bir yanlış anlaşılma olduğunu söylediler"

İSKİ yetkilileriyle görüşen CHP'li meclis üyesi hatanın düzeltileceğini belirterek, "Bugün aradı arkadaşlar. Bir yanlış anlaşılma olduğunu söylediler. Artı bir faturayı da ödemişiz oradan da 9 TL bir iade olacağını söylediler. Ama bu kadar gerildikten sonra gerek yok bunlara. Nihayetinde halk da bana şikayette bulunuyordu ama ben diyordum acaba bilerek mi yapıyorlar. Kasıt mı var diye düşünüyordum ama başımıza gelince gerçekten olduğunu öğrenmiş olduk" diye konuştu.

CHP'li meclis üyesinden İSKİ'ye fatura tepkisi

Kaynak: İHA

Manşet

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