CHP'li meclis üyesi Fatih Özcan partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti

Geyikli Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Fatih Özcan, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin kuruluş ilkelerinden taviz vermeden her geçen gün daha da büyüyerek yoluna devam ettiğini belirtti.

CHP'li meclis üyesi Fatih Özcan'ın parti politikalarından ve CHP'nin kuruluş çizgisinden ve ilkelerinden uzaklaşmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek AK Parti'ye geçtiğini ifade eden Turan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Daha önce de partimize diğer partilerden farklı görevlerden katılımlar olmuştu. AK Parti olarak ilkeli ve erdemli siyasetten bir an olsun vazgeçmedik. Söz konusu hemşerilerimize, milletimize hizmetse siyasi parti ayrımı yapmadık. Milletimizle beraber yürüyüşümüz partimize olan teveccühün en önemli unsurlarından. Çanakkale'mizde başka partilerden partimize daha fazla katılım olacağını düşünüyorum."

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu da Özcan'ı tebrik ederek başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin