CHP'li Kuşoğlu "Gerçekte Demokrasi Gerçekte Hukuk" panelinde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Bu iktidarı, sandıkla demokratik kurallar içerisinde gönderdiğimiz zaman Türkiye, demokrasi liginde bir üst kümeye çıkacak ve Orta Doğu ülkelerine, İslam ülkelerine, kendi çevresine örnek olacak." dedi.

Kuşoğlu, Sincan Belediyesi Rüstem Altınbaş Konferans Salonu'nda, Sosyal Demokrasi Derneğince düzenlenen "Gerçekte Demokrasi Gerçekte Hukuk" paneline katıldı.

Panelin, 24 Ocak 1993'te, evinin önündeki otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu anısına düzenlendiğini ifade eden Kuşoğlu, "Uğur Mumcu'nun katledilişinden beri, 29 yıldan beri demokrasi ihtiyacı çok daha fazla arttı. Ne kadar önemli olduğunu gördük. Bundan sonra daha da önemli hale gelecek." diye konuştu.

Demokrasi ve adaletle ilgili sıkıntılı bir dönem yaşandığını öne süren Kuşoğlu, herkesin gelecekle ilgili endişe yaşadığını, ülkede adaletsiz, antidemokratik bir yapının bulunduğunu savundu.

Kuşoğlu, "Bu dönem kadar bilinçli Atatürkçülük yoktu hiçbir zaman. Demokrasinin faziletini, erdemini, Cumhuriyetin erdemlerini bu kadar yoğun hiçbir zaman anlamamıştır toplum. Bu dönem, bunun gerçek anlamda farkındayız, bilincindeyiz. Hem geleceğimizle ilgili endişeler taşıyoruz, sıkıntılar var hem de o sorumluluk var. O sorumlulukla hareket ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Şu anda Türkiye kadar bilinçli başka bir ülke bulunmadığını, bunun sonucunun başarıyı getireceğini ve demokrasinin taçlanacağını dile getiren Kuşoğlu, "Bu iktidarı, sandıkla demokratik kurallar içerisinde gönderdiğimiz zaman Türkiye, demokrasi liginde bir üst kümeye çıkacak ve Orta Doğu ülkelerine, İslam ülkelerine, kendi çevresine örnek olacak." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, Türkiye'nin yeniden parlamenter rejime dönmesi ve güçler ayrılığı ilkesini gerçek anlamda hayata geçirmesi gerektiğini kaydetti.