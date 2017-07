CHP'li Kiraz: Kayısı Üreticileri Mağdur Ediliyor

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, kayısı ağaçlarının sulanmasında yaşanan sorunlara dikkat çekerek "Çat Barajı'nın beslenmesi, diğer barajların sulama kanallarının beslenmesi noktasında acilen adımların atılması gerekiyor" dedi.



CHP İl Başkanı Enver Kiraz, çiftçilerin sorunlarını dinledi. Çiftçilerle bir süre sohbet eden Kiraz, kayısı üreticilerinin sorunlarını dinlediklerini belirterek "Kayısı üreticilerimiz Çat Barajı dolayısıyla da Derme Sulama Kanalı'ndan sulamalarını yapıyorlar. Uzun bir süredir Çat Barajı'nda sulama noktasında önemli sıkıntılar olduğu söyleniyor. Çat Barajı'nın çok çekildiği, sulama yapabilecek kotların çok altına düştüğü ve çiftçiye, köylüye, kayısıya su veremediği ifade ediliyor. Samanköy Mahallesi'nde de birçok kayısı üreticisine aylardır su verilemediği ve bu yüzden de kayısının kalitesini bulamadığını, kayısının kuruduğunu ve döküldüğünü, sulama sorunu nedeniyle önemli sıkıntılar yaşadığını gördük" ifadelerine yer verdi.



Sulamanın kayısının en önemli can kaynağı olduğunu ifade eden Kiraz, "Kayısının can kaynağı kurutulmuş durumda. Bununla ilgili çok çeşitli iddialar var. Hem Çat Barajı'nın suyu ile ilgili hem de Derme Sulama Birliğiyle ilgili iddialar var. Bu konuda da bir adım atılmıyor, bir çalışma yapılmıyor. Uzun süredir bizlerde bir çalışma yapılmasını izliyoruz" dedi.



Malatya Valiliği tarafından hazırlanan sulama birliği raporlarına da değinen Kiraz, "Derme Sulama Birliğiyle ilgili iddialar kapsamında bir an önce gereğinin yerine getirilmesi gerekiyor. Sulama birliğinde çeşitli usulsüzlükler uzun süredir konuşuluyor. Bu usulsüzlüklerin sonucunda neler yapılacak, bir an önce bunun da değerlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.



Kayısının hasadından sonra ağaçlara can suyu verilmesi gerektiğini belirten Kiraz, "üretici 'O can suyunu nereden vereceğim' diye kara kara düşünüyor. Çat Barajı'ndan bu bölgelere suyun gelme imkanı neredeyse kalmamış. Çat Barajı çok önemli bir havzayı; Topsöğüt'ü, Şahnahan'ı, Samanköy'ü, Örnekköy'ü, Dilek'i, Malatya'nın önemli kayısı bölgesini sulayan önemli bir baraj, bu kanalda suyun tıkanmış olması, Çat Barajı'nda suyun bitmiş olması bu çiftçilerin kuraklıkla karşı karşıya kalması anlamına geliyor. Bütün çiftçilerimizin ağaçlarının kuruması ve ağaçlarını kesmeleri demektir. Bunun için acil bir önlemin alınması gerekiyor. Bizim yetkililerimizde, bir şey kapıya dayanmadan önlem alınmıyor. Çat Barajı'nın suyu yetersizse, HES'lere verip, bir başka noktaya aktarıyorsan buraya alternatif su kaynakları bulman gerekiyor" şeklinde konuştu. - MALATYA