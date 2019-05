CHP'li Kiraz'dan Yeşilyurt Muhtarlar Derneği'ne ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Yeşilyurt Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek yeni seçilen muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.

Dernek Binasında Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz ve yönetimi ile bir araya gelen Kiraz, muhtarların önemli bir görev üstlendiğini ve halkın tercihiyle seçildiklerinden dolayı başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Yeşiltepe'nin çevreyolunun alt bölgesinde kaldığını ifade eden Kiraz, "Her geldiğimizde görüyoruz sorun ve sıkıntılar hep aynı. Bunların çözülmesi noktasında daha hızlı adımların atılması gerekiyor. Bu adımların yavaş olduğunu maalesef mahalleye her gelişimizde görüyoruz. Özellikle imar noktasında bu mahallelerin tümünün ciddi bir sorunu var. Buradaki insanlar bir imar rantı beklemiyor, bunu biliyoruz. Sadece insanca yaşam sürebilecekleri, diğer mahallelerdeki yaşam kalitesi nasılsa buradaki yaşam kalitesinin de aynı olabilecek bir imar yapılanmasına ihtiyaç duyuyorlar. Bu imar yapılanmasına sadece binalarla ilgili değil, altyapı üstyapı çalışmaları bir bütün olarak etkiliyor ve tüm bu hizmetlerden eksik kalmasına neden oluyor. Bir an önce bu imar probleminin çözülmesi gerekiyor. Çünkü Malatya'ya şehir olarak baktığımızda bir tarafta ucu bucağı görünmediğini hızla binaların yükseldiği, geliştiği bir Malatya, diğer tarafta da bir tarafa bırakılmış ve temel sorunları çözülmeyen bir Malatya" şeklinde konuştu.

Yerel seçimlerin geride kaldığını ve beş yıl seçim olmayacağını ifade eden Kiraz, "Muhtarlarımızla, belediye meclis üyelerimizle, belediye başkanlarımızla, yerel yöneticilerimizle birlikte olumlu önerilerimizi ortaya koyarak Malatya'yı bir adım ileri taşıma noktasında çaba içerisinde olacağız. Bütün muhtarlarımıza tekrar başarılar diliyor, her zaman emrinde olacağımızı bildiriyorum. Muhtarlarımızın emrinizde olmak halkın emrinde olmaktır. Her zaman muhtarlarımızın yanındayız" ifadelerine yer verdi.

Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz ise Kiraz'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Zaten CHP ile sık sık görüşüp sorunlarımızı aktarıyoruz. Aynı zamanda muhtarlarımızı ve bizleri ziyaret ettiğinden dolayı kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA