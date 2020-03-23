CHP'li Kılıç, sigorta ve vergi borçlarında elektronik haczin durdurulmasını istedi
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Cumhuriyet Halk Partisi, Sigorta, Politika

CHP'li Kılıç, sigorta ve vergi borçlarında elektronik haczin durdurulmasını istedi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, vadesi geçmiş sigorta ve vergi borçları için ödeme emri ve elektronik haciz işlemi uygulamalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince durdurulmasını istedi.

23.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:20
CHP'li Kılıç, sigorta ve vergi borçlarında elektronik haczin durdurulmasını istedi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, vadesi geçmiş sigorta ve vergi borçları için ödeme emri ve elektronik haciz işlemi uygulamalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince durdurulmasını istedi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 1236 kişinin enfeksiyon kaptığını anımsattı.

Bu süreç yaşanırken vatandaşın sağlığının yanı sıra ekonomik durumunun da korunması gerektiğine işaret eden Kılıç, bu konuda açıklanan ekonomik paketi eleştirdi.

"Vatandaşı sokaktan uzak tutması gereken ekonomik paket açıklandığında şoke olduklarını" ifade eden Kılıç, şöyle devam etti:

"Açıklanan ekonomik pakette biz isterdik ki 'Vatandaşımız evinde otursun, biz onlara bakarız. Elektrik, su ve doğal gaz faturalarınızı biz ödüyoruz. Temel ihtiyaçlarınızı biz karşılıyoruz. Kredi ve kredi kartı borçlarınızı faizsiz erteliyoruz.' desinler. Ancak gördük ki bu ekonomik pakette işçi, memur, emekçi yok; sermaye var."

Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 22 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç tüm icra ve iflas takiplerinin 30 Nisan'a kadar durdurulduğunu hatırlattı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yetersiz de olsa ekonomi alanındaki tedbirlerin yanı sıra yargı alanında alınan önlemlere rağmen e-haciz uygulamasının devam ettiğine işaret eden Kılıç, şunları kaydetti:

"İcra ve iflas takipleri, 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu ancak atladıkları bir konu var: SGK ve vergi daireleri halen vatandaşa ödeme emri göndermekte ve elektronik haciz uygulamasına devam etmektedir. Hem 'Sokağa çıkmayın.' diyorsunuz hem işletmeleri bir bir kapatıyorsunuz hem de vatandaşa sigorta ve vergi borcu için ödeme emri gönderip, elektronik haciz uygulamasına devam ediyorsunuz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Vatandaş kirasını mı ödesin, çalışanların ücretlerini mi ödesin, temel ihtiyaçlarını mı gidersin, faturalarını mı ödesin, ailesini mi geçindirsin, yoksa sigorta ve vergi borcuna mı para yetirsin? Pandemi ilan edilen ve ülkemizi adeta kırıp geçiren koronavirüs vakası sebebiyle vadesi geçmiş sigorta ve vergi borçlarının ödeme emri ve elektronik haciz işlemi uygulamalarının salgın süresi boyunca durdurulması gerekmektedir."

Kaynak: AA

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