CHP'li Kılıç: "PIKTES öğretmenleri kadrolu öğretmen olarak ders anlatmak istiyorlar"
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CHP'li Kılıç: "PIKTES öğretmenleri kadrolu öğretmen olarak ders anlatmak istiyorlar"

CHP'li Kılıç:
05.05.2020 16:42 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:42

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) öğretmenlerinin, "işçi öğretmen" olarak değil, "kadrolu öğretmen" olarak ders anlatmak istediklerini belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) öğretmenlerinin, "işçi öğretmen" olarak değil, "kadrolu öğretmen" olarak ders anlatmak istediklerini belirtti.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, PIKTES'in, geçici koruma altındaki çocukların, Türkiye'deki eğitime erişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bir eğitim projesi olduğunu anımsattı.

PIKTES öğretmenlerinin KPSS ve mülakat puanı üstünlüğü esasına dayalı olarak, sözleşmeli öğretmenlerle aynı şartlarda atanmış ve güvenlik soruşturmaları yapılmış "geçici süreli öğretmenler" olduğunu ifade eden Kılıç, sayıları 4 bin civarında olan bu öğretmenlerin "sınıf öğretmenliği, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, Arapça, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü" mezunları olduğunu bildirdi.

Kılıç, PIKTES öğretmenlerinin, "Belirli Süreli İş Sözleşmesi" kapsamında çalıştıklarını belirtti.

Bu öğretmenlerin, dershane öğretmenleri ve ücretli öğretmenler gibi kadroya alınmak istediğini dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"4 yıldır canla başla emek veren, mücadele eden PIKTES öğretmenlerinin de gelecek kaygısı duymadan yaşamlarını sürdürmeleri haklarıdır. Devlet onlara bu hakkı en kısa sürede vermelidir. Öğretmenin işçisi olmaz, öğretmenin kadrolusu olur. Hepsi de eğitim fakültesi mezunu olan bu öğretmenler KPSS, mülakat, güvenlik soruşturması şartlarını yerine getirdiler ve 4 yıldır çalışıyorlar, artık gelecek güvencesi istiyorlar.

Savaş bataklığında olan ülkelerinden kopup kaçarak gelen o küçücük kalplerin umudu oldular. Yaptıkları işi de zevkle, severek yapıyorlar ama gelecek kaygılarını içlerinden atamıyorlar. Onlar işçi öğretmen olarak değil, kadrolu öğretmen olarak ders anlatmak istiyorlar."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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