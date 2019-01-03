CHP'li Kılıç: İttifak, Türkiye'deki Siyasal İhtiyaçları Karşılamaya Yönelik

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, partisinin yerel seçimlere olabildiğince bir ittifak politikasıyla gitmeye çalıştığını belirterek, "İYİ Parti ile gerçekleştirilen ittifakta görülüyor ki; bazı illerde belediye başkanlıklarını almaya yönelik değil, beraberinde Türkiye'deki siyasal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir önderlik sorumluluğu" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, partisinin Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır'a geldi. İki vekil, CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. CHP İl Başkanı Mehmet Sayın ile görüşen vekillerden Yüksel Mansur Kılıç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, CHP'nin Diyarbakır'da milletvekili çıkaramadığı için burukluk hissettiklerini belirterek, "Ama inanıyoruz ki, Diyarbakırlıların kalbinde CHP var. Türkiye'nin kurucu partisi CHP, Diyarbakırlıların gönlünden hiç eksik olmadı. Bize düşen bundan sonraki görev, eksikliklerimizi tamamlamaktır. Sorumluluğumuzun yüksek olduğunu biliyoruz. Bu sorumluluğu Diyarbakırlılarla birlikte gönül birliği içerisinde gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Çabamız ve çalışmamız bu yönde olacak" dedi.

'İTTİFAKIN AMACI SİYASAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAYA YÖNELİK'

CHP'nin yerel seçimlere olabildiğince bir ittifak politikasıyla gitmeye çalıştığını anlatan Kılıç, İYİ Parti ile gerçekleştirilen bu anlaşmanın bazı illerde belediye başkanlıklarını almaya yönelik olmadığını söyledi. İttifakın Türkiye'deki siyasal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir önderlik sorumluluğu olduğunu kaydeden Kılıç, şöyle konuştu:

"CHP yerel seçimlerde olabildiğince bir ittifak politikasıyla gitmeye çalışıyor. Yine İYİ Parti ile gerçekleştirilen ittifakta görülüyor ki; bazı illerde belediye başkanlıklarını almaya yönelik değil, beraberinde Türkiye'deki siyasal ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir önderlik sorumluluğu. Yerel seçimlerde hukuki bir ittifak olamadığı için bazı illerde İYİ Parti'nin adaylarını CHP'nin desteklemesi, birçok ilde de İYİ Parti'nin CHP'li adayları desteklemesi şeklindedir. Ama esasen üzerinde durduğumuz şey taban ittifakı. Bu ittifakın çok geniş bir biçimde gerçekleşeceğini ve Mart yerel seçimlerinde CHP'nin özellikle nüfusun yoğun olduğu büyükşehirlerde çok büyük bir başarı kazanacağını biliyoruz. CHP Türkiye'nin kurucu partisi ve hiçbir yeri unutmamak gibi sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğunu, eksikleri nedeniyle tamamen yerine getirememiş olabiliriz. Ama bugünkü yönetimi, bu sorumluluğun bilinciyle tam da bugün bizim yaptığımız ve ara vermeksizin milletvekilimizin olmadığı bölgelerde hem milletvekilleri, hem genel başkan yardımcıları, hem de diğer çalışma gruplarıyla, bölgedeki yerel kuvvetlerle daha çok buluşmaktır. CHP'nin ihtiyaç olduğunu, gelecekte de ancak CHP'nin Türkiye'yi huzura kavuşturacak bir iktidarı gerçekleştirebilecek bir parti olduğunu anlatmaya devam edeceğiz."

- Diyarbakır

Kaynak: DHA