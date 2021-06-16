CHP'li Kayışoğlu, aileyi korumak için aile bütünlüğünü bozan nedenlerin araştırılmasını istedi
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CHP'li Kayışoğlu, aileyi korumak için aile bütünlüğünü bozan nedenlerin araştırılmasını istedi

CHP'li Kayışoğlu, aileyi korumak için aile bütünlüğünü bozan nedenlerin araştırılmasını istedi
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, "Aileyi korumak istiyorsanız yapmanız gereken, aile bütünlüğü neden bozuluyor bunun sebeplerini araştırıp bununla ilgili tedbirler almaktır.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, "Aileyi korumak istiyorsanız yapmanız gereken, aile bütünlüğü neden bozuluyor bunun sebeplerini araştırıp bununla ilgili tedbirler almaktır." dedi.

Kayışoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, haftalardır CHP'li kadın milletvekillerinin İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili konuştuğunu, iktidarın ise bu açıklamalara sessiz kaldığını savundu. İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte kalması için hiçbir olumlu adım atılmadığını dile getiren Kayışoğlu, "Oysa İstanbul Sözleşmesi, dünyanın her yerinde onlarca yıldır, binlerce kadının kanıyla yazılmış bir sözleşmedir." diye konuştu.

Kayışoğlu, küçük bir kesimin İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin, "Aile yapımızı bozuyor, eşcinselliği teşvik ediyor." söylemleriyle karalama kampanyası başlattığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile bütünlüğü kadınların erkek şiddetine maruz bırakılmasıyla korunamaz. Aileyi korumak istiyorsanız yapmanız gereken, aile bütünlüğü neden bozuluyor bunun sebeplerini araştırıp bununla ilgili tedbirler almaktır. Aile Bakanlığı en son 2009 yılında bir araştırma yapmış. Bu araştırmaya göre refah seviyesi arttıkça şiddetin azaldığı belirtilmiş. Yani insanların ekonomisinin düzeltilmesi gerekiyor ki şiddet azalsın, aile bütünlüğü bozulmasın. Yine aynı araştırmaya göre eğitim seviyesi arttıkça şiddetin azaldığının görüldüğü belirtilmiş. Eğer yetkililer kadına yönelik şiddete karşı mücadelede samimilerse buna yönelik tedbirleri almaları gerekir. Kadınlar artık kanlarıyla katillerinin adlarını yazmak istemiyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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