CHP'li Kaya, torba kanunla OHAL'in üç yıl daha uzatılmak istendiğini söyledi
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CHP'li Kaya, torba kanunla OHAL'in üç yıl daha uzatılmak istendiğini söyledi

CHP'li Kaya, torba kanunla OHAL'in üç yıl daha uzatılmak istendiğini söyledi
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 15 Temmuz'un üzerinden geçen beş yılda hala normal sürece geçilemediğini, şimdi bir torba kanunla OHAL'in üç yıl daha uzatılmak istendiğini savundu.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 15 Temmuz'un üzerinden geçen beş yılda hala normal sürece geçilemediğini, şimdi bir torba kanunla OHAL'in üç yıl daha uzatılmak istendiğini savundu.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden beş yıl geçtiğini, aradan geçen sürede yaraların sarılmadığını, gerçek suçluların büyük bir bölümünün elini kolunu sallayarak yurt dışına çıktığı iddia etti.

20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL'in ardından binlerce insanın hiçbir gerekçe gösterilmeden işlerinden ihraç edildiğini, bu mücadelenin gerçek darbecilerle değil muhalefetle yapıldığının da bir kez daha görüldüğünü öne süren Kaya, "Eline silah almayan, darbeyle uzaktan yakından alakası olmayan, ömrünü FETÖ ile mücadeleye adayanlar kamudan tasfiye edilip baskı altına alındı." iddiasında dile getirdi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kamudan ihraç edilenlerin sayısını veren Kaya, "Haklarında takipsizlik kararı verilen, mahkeme kararıyla beraat eden, haklarında hiçbir soruşturma açılmayanlar 5 yıldır bekliyor. Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararını verdiği 'barış akademisyenleri' de hala görevlerine iade edilmedi. OHAL Komisyonu tarafından görevlerine iade edilmelerine rağmen kurumları tarafından göreve başlatılmayan kamu çalışanlarının da olduğunu biliyoruz. Geciken adalet, adalet değil. Gerçekten, OHAL Komisyonu oyalama komisyonu olmasaydı, KESK ve KESK'e bağlı sendikalardan ihraç edilenlere ilişkin verilen kararların yüzde 90'ı 'kurum görüşü' şeklinde. Madem kurum görüşü esas olacaktı neden bu insanları 5 yıl oyaladınız?" şeklinde konuştu.

15 Temmuz'un üzerinden geçen beş yılda hala normal sürece geçilemediğini iddia eden Kaya, şimdi bir torba kanunla OHAL'in üç yıl daha uzatılmak istendiğini öne sürdü. Kaya, "Beş yılda neyi istediniz de yapamadınız? Hangi yasayı getirmek istediniz de bunun önünde engel olan bir muhalefet oldu. Beş yılda FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkaramamışsanız, beş yılda 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştirenleri, 251 cana kastedenleri bulup ortaya çıkarmamışsanız üç yıl daha neyi istiyorsunuz?" diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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