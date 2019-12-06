CHP'li Kaya, öğretmenlerin derse girmediği okulun yönetimiyle görüştü

06.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:13

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle önceki gün öğretmenlerin derse girmediği, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki özel okulu ziyaret edip, okul yönetimi ve veliler ile görüştü. Kaya, "82 bin öğrenci, 13 bin 500 çalışan, yaklaşık 500 bin aileyi ilgilendiren konu. Sadece bunları da değil eğitimin tamamını ilgilendiriyor" dedi.

CHP'nin Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, çarşamba günü, öğretmenlerin yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle derse girmediği, Çankaya'daki özel okulu ziyaret etti. Kaya, burada okul yönetimi ve veliler ile görüştü. Çıkışta açıklama yapan Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerini görevlendirdiğini söyledi.

Olayın kendilerini derinden etkilediğini belirten CHP'li Kaya, "82 bin öğrenci, 13 bin 500 çalışan, yaklaşık 500 bin aileyi ilgilendiren bir konu. Sadece bunları da ilgilendirmiyor, eğitimin tamamını ilgilendiriyor. Eğitimde özelleştirmenin geldiği noktayı ne yazık ki gözler önüne seren, acı tablo. Eğer eğitim kurumları kendi mesleği olmayan insanlar tarafından yönetilirse kar amaçlı olması doğaldır. Her işletme sahibi kar elde etmek için yola çıkar ama ne çocuklarımız müşteri ne velilerimiz. Öğretmen arkadaşlarımız, yaklaşık 5 aydır ücretleri kısmen alamadıkları ama son 3 aydır ücretlerinde ciddi aksamalar olduğu için de uyarı niteliğinde iş bırakmışlardı. Ama bugün öğrencilerine kıyamayan öğretmenler, sınıflarına girmişler, çocuklarını sınavlara hazırlamak için büyük gayret sarf ediyorlar" diye konuştu.CHP'li Kaya, açıklamasının ardından okuldan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-CHP'li Kaya'nın açıklaması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,

Kaynak: DHA