CHP'li Kaya, Milli Eğitim Bakanlığına 15 milyar TL ek bütçe verilmesini önerdi
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CHP'li Kaya, Milli Eğitim Bakanlığına 15 milyar TL ek bütçe verilmesini önerdi

CHP'li Kaya, Milli Eğitim Bakanlığına 15 milyar TL ek bütçe verilmesini önerdi
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığına 15 milyar TL ek bütçe verilmesini, bu bütçenin gelecek dönemin hazırlıklarında kullanılması gerektiğini belirtti.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığına 15 milyar TL ek bütçe verilmesini, bu bütçenin gelecek dönemin hazırlıklarında kullanılması gerektiğini belirtti.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, LGS sınavında soruların çalındığını; belgeleriyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiklerini belirterek "Sonuçlar açıklandı ama sınavda yaşanan usulsüzlüklere dair herhangi bir kovuşturmaya rastlamadık." dedi.

Kırıkkale'de "başarısız" öğrencilerin sınava girmemesi için ailelerinin ikna edilmesinin istendiğini öne süren Kaya, "1 milyon 243 bin 830 öğrenci müracaat etmiş ama sınava giren öğrenci sayısı 1 milyon 38 bin 492. Yani velilerin bir kısmı, işgüzar Milli Eğitim Müdürleri ve okul müdürleri tarafından ikna edilerek çocuklar sınava sokulmamış." ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) da benzer bir tabloyla karşı karşıya kalınacağını iddia eden Kaya, "Katar'la katar katar anlaşma yapacağınıza, Katarlı öğrencilerin gelip tıp fakültesine, diş hekimliği fakültesine, eczacılık fakültesine girişlerinin altına imza atacağınıza, bizim çocuklarımıza sahip çıkın." dedi.

Kaya, 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılında öğretmen açığının kapatılabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığının ek bir bütçeyi Meclis'e göndermek zorunda olduğunu belirterek Milli Eğitim Bakanlığı'na 15 milyar TL ek bütçe verilmesini istedi ve bu ek bütçeyle de gelecek dönemin hazırlıklarının yapılması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, üniversite sınavının kaldırılması önerisine de değinen Kaya, "Üniversitelere girişler sınavsız yapılabilir. Bunun ilk adımı olarak sistemi değiştirelim, YÖK'ü kaldıralım." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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