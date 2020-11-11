CHP'li Kaya: "Kovid-19 sürecinde temel gıda maddelerinden vergi alınmamalıdır"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Kovid-19 sürecinde temel gıda maddelerinden vergi alınmamalıdır.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Kovid-19 sürecinde temel gıda maddelerinden vergi alınmamalıdır." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgını döneminde, sosyal politikaların ve iş güvencesinin ne kadar can alıcı olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Ülkelerinin bu konuda eksiklerini tamamlamak ve yeni tedbirler almak adına çalışmalar yürüttüğünü, AK Parti hükümetinin ise kıdem tazminatını kaldırmak adına koronavirüs sürecini fırsata çevirme adımları attığını ifade eden Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen istihdam teşvikinin bazı maddelerinin işçiler aleyhine olduğunu ve buna karşı tüm işçi sendikalarının birleştiğini, yürütülen çalışmalar ışığında söz konusu maddelerin teklif metninden çıkarıldığını aktardı. Bu başarının tarihi değere sahip olduğunu savunan Kaya, "TBMM, gerçekten tarihi değere sahip bir adım attı. Bu konuda Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in değerli başkanlarına, parlamentoda torba yasaya karşı partimizle birlikte mücadele veren siyasi partilere ve AK Parti içerisindeki milletvekillerine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, Kovid-19 sürecinde sendikaların bazı taleplerinin de bulunduğunu anlatarak istekleri şu şekilde sıraladı:

"İşçi sendikalarının salgın sürecinde işsizlik sigortası fonundan yararlanma koşullarının işçi lehine genişletilmesi teklifi hayata geçirilmelidir. İşsiz kalan işçiyi desteklemek amacıyla kurulan işsizlik sigortası fonu işvereni desteklemek için kullanılmamalıdır. Ücretinden işsizlik fonuna kesinti yapılan her işçi, işsiz kaldığında fondan koşulsuz yararlanmalıdır. Asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır. Ücretiyle geçinenler için vergide adalet sağlanmalıdır. Kovid-19 sürecinde temel gıda maddelerinden vergi alınmamalıdır. Su, doğal gaz ve elektrik faturalarında asgari ücret altında maaş alanlara mutlaka indirim yapılmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen