CHP'li Kaya, kısa çalışma ödeneğinin kaldırılmasıyla işsiz sayısının artıracağını savundu
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CHP'li Kaya, kısa çalışma ödeneğinin kaldırılmasıyla işsiz sayısının artıracağını savundu

Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika
CHP'li Kaya, kısa çalışma ödeneğinin kaldırılmasıyla işsiz sayısının artıracağını savundu

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, pandeminin yarattığı ağır koşulların devam etmesine rağmen kısa çalışma ödeneği uygulamasının 31 Mart itibarıyla sona erdiğini belirterek, bu durumun işsiz sayısını daha da artıracağını söyledi.

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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, pandeminin yarattığı ağır koşulların devam etmesine rağmen kısa çalışma ödeneği uygulamasının 31 Mart itibarıyla sona erdiğini belirterek, bu durumun işsiz sayısını daha da artıracağını söyledi.

Kaya, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kısa çalışma ödeneği uygulamasının 31 Mart tarihi itibarıyla sona erdiğini, ancak pandeminin yarattığı koşulların değişmediğini belirtti.

Ekonomik krizin derinleştiğini iddia eden Kaya, "Pandemi koşulları ağırlaşarak devam ederken kısa çalışma ödeneğinin kaldırılması işsiz sayısını daha da artıracaktır. İşverenlerin dayanma gücü kırılacak, üretimin durmasına ve üretim yapan iş yerlerinin hızla kapanmasına neden olacaktır. Pandemide hangi koşullar iyileşti de kısa çalışma ödeneğine son verdiniz? İşçinin, işverenin ve toplumun tüm kesimlerinin ortak talebi bu zorlu koşullarda kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilmesi yönündedir." dedi.

Yıldırım Kaya, kısa çalışma ödeneğinden bugüne kadar 3 milyon 700 bin işçinin yararlandığını, uygulamanın kaldırılması kararının işçiyi açlığa mahkum edecek nitelikte olduğunu ileri sürdü. Kaya, kısa çalışma ödeneğinin asgari ücret seviyesine çıkarılarak yıl sonuna kadar devam edilmesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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