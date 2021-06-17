CHP'li Kaya: "HDP İzmir binasına yapılan saldırı, sadece İzmirlileri değil bütün barışseverler insanları üzdü"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, HDP'nin İzmir il binasına yapılan saldırının sadece İzmirlileri değil dünyadaki bütün barışsever insanları üzdüğünü söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, HDP'nin İzmir il binasına yapılan saldırının sadece İzmirlileri değil dünyadaki bütün barışsever insanları üzdüğünü söyledi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında HDP İzmir il binasındaki saldırıya değinerek Türkiye'nin barışına, demokrasisine ve kardeşliğine kurşun sıkıldığını belirtti. Bu saldırının sadece İzmirlileri değil dünyadaki bütün barışsever insanları da üzdüğünü dile getiren Kaya, "Tetiği çekenin yakalandığı söyleniyor. Bu yetmez, tetiği çekenlerin arkasında kim var? Bu kişi bir kamu çalışanı ama silahlarla çekilmiş fotoğrafları var. Bunlara seyirci kalanlar vicdanlarınız rahat mı? Saldırganın binaya girişi engellenmiyor ama HDP'lilerin girişi engelleniyor. Bu kabul edilecek bir durum değil. Bu ülke, barış ve demokrasi içinde yaşamak istiyor. Eğer adalete, barışa sıkılan kurşunun önüne geçilmeze bu ülkede hiç birimizin huzuru kalmaz." diye konuştu.

Kaya'nın basın toplantısına eşlik eden CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise Saroz Körfezi'nde bulunan 14 sahilin bir vakıfa kiralandığını iddia etti. Sahillerin halka ait olduğunu aktaran Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu işlem anayasa ve yasalara aykırıdır. Halk nerede denize girecek? Bu son derece yanlış. Kaldı ki buralar doğal SİT alanlarıdır. Halkımızın kullanması gereken alanlar, kiralanma adı altında birilerine kullandırılıyor. Vatandaş para ödeyemeden denize giremeyecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta