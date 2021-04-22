CHP'li Kaya, eski Ticaret Bakanı Pekcan'ın Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini savundu
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CHP'li Kaya, eski Ticaret Bakanı Pekcan'ın Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini savundu

CHP'li Kaya, eski Ticaret Bakanı Pekcan'ın Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini savundu
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, "görevini kötüye kullandığını ve Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini" söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, "görevini kötüye kullandığını ve Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini" söyledi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "milli bayramlara alerjisi olan AK Parti'nin", salgını bahane ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yasakladığını öne sürdü.

23 Nisan'da çelenk sunma törenleri dışında, kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programlarının yapılmayacağının ilan edildiğini anımsatan Kaya, "Kongrelerden ve katıldıkları cenaze törenlerinden utanç duymaları gerekir." dedi.

Kaya, öğrenci ve öğretmenlerin kurallara uyma konusunda daha duyarlı davrandığını belirterek, "Fiziki mesafe koşullarında bu kadar hassassınız, 8. ve 12. sınıflar neden yüz yüze eğitime devam ediyor? Neden yüz yüze sınav yapıyorlar? Neden bu sınıfların dersine giren branş öğretmenlerinin hiçbirini aşılamadınız? Çelenk koymada bile bu kadar hassas davranıyorsanız ki çelenk koyma açık alanda, kapalı alanda sizin yaptığınız zulüm nedir?" diye sordu.

Yüz yüze sınavların ve eğitimin durdurulmasını, tüm öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının aşılanmasını isteyen Kaya, "Milli Eğitim Bakanlığı ek bütçe talep etmeli; bilgisayar ve tablet talepleri karşılanmalı. Öğretmen ve öğrencilere interneti ücretsiz yapın. İvedilikle 100 bin öğretmen ataması yapın, derslik ihtiyaçlarını karşılayın. Temizlik ve maske taleplerini karşılayın." değerlendirmesinde bulundu.

"Görevini kötüye kullandığını" ileri sürdüğü eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini savunan Kaya, "Çalanın çaldığı yanına kar kalıyor. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerin, yedirtenlerin burunlarından fitil fitil getireceğiz." diye konuştu.

Mersin'de bir okulda "Nutuk'un dağıtılmasının yasaklanmasıyla" ilgili tartışmalara da değinen Kaya, "Görevden almakla bu iş bitmez. Biz Cumhuriyeti, devrimlerini ve Nutuk'u sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." görüşünü dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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