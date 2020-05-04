CHP'li Kaya'dan sınavlara ilişkin açıklama Açıklaması
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CHP'li Kaya'dan sınavlara ilişkin açıklama Açıklaması

CHP'li Kaya'dan sınavlara ilişkin açıklama Açıklaması
04.05.2020 12:26 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:26

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "6 Haziran'da yapılacak İOKBS ile 7 Haziran'da yapılacak olan LGS'yi, Kovid-19 tehdidini ve sınav stresini dikkate alarak düşünmemiz gerekir. Çocuklarımızın şu anki psikolojisi bu sınavları kaldıracak durumda değildir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "6 Haziran'da yapılacak İOKBS ile 7 Haziran'da yapılacak olan LGS'yi, Kovid-19 tehdidini ve sınav stresini dikkate alarak düşünmemiz gerekir. Çocuklarımızın şu anki psikolojisi bu sınavları kaldıracak durumda değildir." ifadesini kullandı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, uzaktan eğitim, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavları (İOKBS), Liselere Geçiş Sistemi Merkezi Sınavı (LGS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile 18 Mart'ta ataması yapılan ancak kararname bekleyen 20 bin öğretmenin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Kovid-19 dolayısıyla başlatılan uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini açıkladığını belirten Kaya, Yükseköğretim Kurumunun da (YÖK) üniversitelerin bahar dönemi eğitim öğretim sürecinin uzaktan eğitimle yapılacağını duyurduğunu hatırlattı.

Kaya, YÖK'ün, YKS sınavını 25-26 Temmuz 2020'ye ertelendiğini açıkladığını, ancak Milli Eğitim Bakanlığının 6 Haziran'da yapılacak İOKBS ile 7 Haziran'da yapılacak LGS'nin ertelenmesine ilişkin bir açıklamasının bulunmadığını vurgulayan Kaya, Kovid-19 salgını devam ederken 31 Mayıs'tan sonra okulların açılıp açılmayacağını, açılması halinde öğrenci, öğretmen ve velilerin güvenliklerinin nasıl sağlanacağını sordu.

Velilerin bir kısmının okulların açılması halinde çocuklarını okula göndermeyeceğini ilan ettiğinin altını çizen Kaya, "6 Haziran'da yapılacak İOKBS ile 7 Haziran'da yapılacak olan LGS'yi, Kovid-19 tehdidini ve sınav stresini dikkate alarak düşünmemiz gerekir. Çocuklarımızın şu anki psikolojisi bu sınavları kaldıracak durumda değildir.

Diğer yandan sosyal mesafenin korunması gereken bir zamanda, milyonlarca insanın temas halinde olmasının toplumun sağlığını tehdit edeceği de unutulmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, YÖK tarafından 25-26 Temmuz'a ertelenen YKS'nin yeniden öne alınacağı iddialarının gündemde olduğunu, bu iddiaların sınava girecek öğrenciler üzerinde büyük stres ve baskı oluşturduğunu aktardı.

Açıklamasında önerilerini sıralayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, şunları kaydetti:

"İlk ve ortaöğretimde 2019-2020 eğitim- öğretim döneminin uzaktan eğitimle tamamlanacağı açıklanmalıdır. Haziran ayında yapılacak olan LGS ve İOKBS Temmuz ayında uygun bir tarihe ertelenmelidir. 25-26 Temmuz'a ertelenen YKS'nin yeniden öne alınmayacağı, zamanında yapılacağı açıklanmalıdır. 18 Mart'ta atama sonuçları açıklanan, ancak kararnameleri çıkartılmadığı için maaş alamayan 20 bin öğretmenin kararnameleri ivedilikle çıkartılmalıdır."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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