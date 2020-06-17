CHP'li Kaya'dan, "Gürcistan sınırında Türk tırlarından rüşvet alınıyor" iddiası CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Rusya'ya gitmek için Gürcistan sınırına ulaşan Türk tırlarından yükün indirilerek tam tespit yapılmaması karşılığında 1000 dolardan 2 bin dolara kadar rüşvet istendiğini, tırcıların zaman ve maddi kayıp yaşamamak için rüşvet vermek zorunda kaldığını ileri sürdü.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Rusya'ya gitmek için Gürcistan sınırına ulaşan Türk tırlarından yükün indirilerek tam tespit yapılmaması karşılığında 1000 dolardan 2 bin dolara kadar rüşvet istendiğini, tırcıların zaman ve maddi kayıp yaşamamak için rüşvet vermek zorunda kaldığını ileri sürdü.

Kaya, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Habur sınır kapısının kapatılmasından sonra Gürcistan üzerinden Rusya ve Kazakistan'a gitmek isteyen Türk tırlarının ciddi bir sorun yaşadığını ifade etti.

Gürcistan sınır kapısında, Türk tırlarına, yükünün indirileceği ve tam tespit yapılacağı bildirilerek diğer ülke firmalarına yapılmayan negatif ayrımcılık uygulandığını söyleyen Kaya, bu işlemin yapılmaması karşılığında 1000 dolardan 2 bin dolara kadar rüşvet istendiğini öne sürdü.

Bu iddiasına dair, bir Türk tır firmasından kendisine ulaştığını belirttiği görüntüyü izleten Kaya, tırın yükünün indirilmemesi ve tam sayım yapılmaması karşılığında rüşvet istendiğini aktardı.

Rüşvet verilmemesi halinde tırın kontrol için 10-15 gün bekletildiğini savunan Kaya, Türk firmalarının büyük bir zaman kaybı ve maddi kayba uğramamak için söz konusu rüşveti vermek zorunda kaldığını ifade etti.

CHP Uşak Milletvekili Yalım, Türk firmalarındaki Rusya'dan alınan transit geçiş belgelerinin geçen ay bittiğini dile getirerek, "Türk tırları 16 Mayıs'tan beri garajlarda bekliyor ya da daha maliyetli Hazar güzergahına mahkum ediliyor." dedi.

Yalım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan, Rusya'dan transit geçiş belgelerinin temini konusunda destek talep ettiklerini söyledi.

Bu arada Yalım, koronavirüs önlemleri kapsamında aracını muayene ettiremeyenlere aylık yüzde 5 gecikme zammı uygulandığını ifade ederek, bu durumu eleştirdi.

Binek otomobilin muayene ücretinin egzoz ölçümüyle birlikte 410 lira olduğuna dikkati çeken Yalım, "20 dakika bile sürmeyen bu işlemde hangi emek ve masraf harcanıyor? Zorunlu bir resmi soygun var." diye konuştu.

Kaynak: AA