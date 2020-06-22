CHP'li Kaya'dan, "Gümüşdağ siyasi kimliğini kullanarak maç sonucunu belirliyor" iddiası
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CHP'li Kaya'dan, "Gümüşdağ siyasi kimliğini kullanarak maç sonucunu belirliyor" iddiası

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, siyasi kimliğini kullanarak maç sonuçlarını belirlediğini öne sürdü.

CHP'li Kaya'dan,
22.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:21

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, siyasi kimliğini kullanarak maç sonuçlarını belirlediğini öne sürdü.

Trabzonspor formasıyla Mecliste basın toplantısı düzenleyen Kaya, Trabzonspor'un eski kaptanlarından Cemil Usta'nın ismini taşıyan 2019-2020 sezonunda tanıdık senaryonlarla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Başakşehir'in Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçta fahiş hakem hataları yapıldığını savunan Kaya, "Lig sona doğru yaklaşıyor. Ankaragücü bu üç puan nedeniyle küme düşerse bunun hesabını kim verecek?" dedi.

Trabzon'daki bütün yerel gazetelerin "Her yol ona çıkıyor" başlığıyla çıktığını, burada işaret edilen kişinin Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ olduğunu aktaran Kaya, Gümüşdağ'ın "siyasi kimliğini kullanarak maç sonuçlarını belirlediğini" iddia etti.

Gümüşdağ'ın, elde ettiği güçle Türk futboluna "operasyon çektiğini" öne süren Kaya, bu duruma bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini, aksi takdirde içinden çıkılmaz bir durumla karşı karşıya kalınacağını söyledi.

Gümüşdağ'ın 2002'den beri AK Parti'de siyaset yaptığını ifade eden Kaya, şöyle devam etti:

"Trabzonspor kulübü olarak, yapılan haksızlıkları asla kabul etmeyeceğimizi ifade ediyoruz. Altyapıdan yetişen futbolucularımızla, tertemiz ve onurlu futbolumuzla Anadolu'da devrim yapmış bir kulübüz. İstiyoruz ki saha sonuçları masa başından belirlenmesin. Sırtını siyasete dayayan insanlar hiçbir futbolcunun emeğini çalmasın, temiz futbol istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına çağrı yapıyorum; futbolumuzun içine yuvalanmış kirli yapılara durması için lütfen insiyatif alın, sizden güç alarak Türk futbolunu dizayn edenlere 'dur' deyin."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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