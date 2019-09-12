CHP'li Kaya'dan "fındığa sahip çıkma" çağrısı

12.09.2019 12:00

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, fındık üreticisinin alın teri ve emeğinin sömürüldüğünü savunarak, "Fındık üreticisi sahipsiz, bu sahipsizliğe son verin. Döviz girdisi sağlayan bu milli ürünü sahipsiz bırakmayın. Üreticiyi destekleyin." dedi.

Kaya, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında fındık üreticilerinin sorunlarını dile getirdi.

Fındığın sahipsizlik nedeniyle adeta üreticisini mağdur ettiğini söyleyen Kaya, "Altın değerindeki bu ürün neden bu hale geldi? Bütün dünyada Türk fındığı konuşulurken, fındık üreticisi neden mutsuz? Fındık fiyatları neden yerlerde sürünüyor?" diye sordu.

Kaya, sezon başlamadan 3 ay önce fındığın serbest piyasada 22 lira olduğunu, TMO depolarındaki fındığın ise 18,5 liradan satıldığını anımsattı. Maliyet hesaplamaları sonucunda 1 kilogram fındığın fiyatının 20 lira olmasını istediklerini anlatan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu fiyatı 16,5 lira ile 17 lira olarak açıkladığını belirtti.

Ahmet Kaya, bugün fiyatların 13,5-14 liraya düştüğünü, hükümetin TMO'yu piyasaya sokarak üreticiyi destekleme kararı aldığını ancak fiyatların düşmeye devam ettiğini savundu.

TMO'nun, özellikle nem oranının yüzde 6'nın üzerinde olduğu gerekçesiyle birçok üreticiyi geri gönderdiğini, bunun üzerine üreticinin de en yakın tüccara gidip, ürününü ucuz fiyattan sattığını ifade eden Kaya, TMO'nun, nem firesinin düşürerek üreticinin fındığını almasını istedi.

Piyasanın ve TMO'nun randıman belirlemesi arasında fark bulunduğuna dikkati çeken Kaya, aynı bahçeden toplanan, aynı harmanda kurutulan, aynı çuvalla satışa götürülen fındığın randımanının TMO'da 48 olarak tespit edilirken, tüccarda 51, 52 hatta 53 olarak belirlendiğini kaydetti. Kaya, 1 randıman fındığın yaklaşık 33 kuruş, 3 randımanın 1 lira olduğunu vurgulayarak, TMO üreticiden aldığı her 1 kilogram fındığın fiyatını 1-1,5 lira eksik belirleyerek üreticiyi mağdur ettiğini ileri sürdü.

Fındık üreticisinin alın teri ve emeğinin sömürüldüğünü savunan Kaya, "Fındık üreticisi sahipsiz, bu sahipsizliğe son verin. Döviz girdisi sağlayan bu milli ürünü sahipsiz bırakmayın, yabancı kartellere piyasayı bırakmayın, üreticiyi destekleyin, sudan nedenlerle geri göndermeyin, randıman ölçülerini düzgün yapın. Karadeniz büyük sıkıntı içinde, fındık üreticisi adeta kan ağlıyor. Yetkilileri, bu feryadı duymaya davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA