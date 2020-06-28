CHP'li Kaya'dan "beyaz sezon" önerisi Açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "2'nci ve 3'üncü lig kulüpleri oynamak istemiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "2'nci ve 3'üncü lig kulüpleri oynamak istemiyor. Zor şartlarda oynayan sporcu kardeşlerimizi kimsenin koronavirüs riski ile karşı karşıya bırakmaya hakkı yoktur. Sorumlu davranın, beyaz sezon ilan edin." ifadesini kullandı.

Kaya, yazılı açıklamasında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig maçlarının 18 Temmuz 2020'den itibaren oynatılması kararını değerlendirdi.

TFF 2'nci ve TFF 3'üncü liglerin başlaması halinde Kovid-19 salgınına davetiye çıkarılacağını savunan Yıldırım Kaya, Süper Lig ile TFF 2'nci ve TFF 3'üncü liglerde imkanların aynı olmadığına işaret etti.

Alınan sıkı tedbirlere rağmen Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de çok sayıda vaka yaşandığını hatırlatan Kaya, "Hiçbir şey insan sağlığında önemli değildir, 2'nci ve 3'üncü lig kulüpleri oynamak istemiyor. Zor şartlarda oynayan sporcu kardeşlerimizi kimsenin koronavirüs riski ile karşı karşıya bırakmaya hakkı yoktur. Sorumlu davranın, beyaz sezon ilan edin, bu sese kulak verin." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA