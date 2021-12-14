CHP'li Kaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a "İmamlara, kitap alın baskısı" iddiasını sordu

ANKARA (AA) - CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, bazı Diyanet personelinin yazdığı kitapların, cami imamları ve müezzinleri tarafından satın alınması için baskı yapıldığı doğru mu?" diye sordu.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Barınmak istiyoruz" diyen gençlerin Ankara'da eylem yapmalarına izin verilmediğini, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinde de "yoksulluk ve geçim sıkıntısı" konulu forum düzenlemek isteyenler gençler ile karşı grup arasında çatışma yaşandığını anlattı.

CHP'li Kaya, "Yoksulluk ve geçim sıkıntısını haykırmak isteyeni, yurt isteyeni susturuyorsun ama bu susturmayı hukuk içerisinde değil, karşıt görüşlü öğrencileri tahrik ederek yapıyorsun. Bunlar kabul edilebilir değil. Ben, 12 Eylül öncesi gençlik yıllarını yaşamış birisiyim. Bu ülke, 12 Eylül öncesi bu tür çatışmalardan çok çekti. Bugün bu çocuklarımıza bunu yapmaya hiçbirimizin hakkı yok." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda bugün, Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesinin görüşüldüğünü anımsatan Kaya, bu bütçede imamların 3600 ek gösterge taleplerine bir kuruşluk pay ayrılmadığını savundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi sunduğunu belirten Kaya, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, bazı Diyanet personelinin yazdığı kitapların, cami imamları ve müezzinleri tarafından satın alınması için baskı yapıldığı, satın almayanlar hakkında idari işlem başlatılacağı tehditleri doğru mu? Bir siyasi olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kitabının cami imamları ve müezzinleri tarafından satın alınması için baskı yapıldığı, satın almayanlar hakkında idari işlem başlatılacağı tehditleri doğru mu?" diye sordu.

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet