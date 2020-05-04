CHP'li Kaya, çay üreticisine, hasat için memleketlerine dönüş izni verilmesini istedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP'li Kaya, çay üreticisine, hasat için memleketlerine dönüş izni verilmesini istedi

CHP'li Kaya, çay üreticisine, hasat için memleketlerine dönüş izni verilmesini istedi
04.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:22

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, çay üreticisine, hasat için memleketlerine giriş izni verilmesini istedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, çay üreticisine, hasat için memleketlerine giriş izni verilmesini istedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çay hasadının Mayıs içinde yapılmaya başlanacağını belirterek, ancak bu süreçte ciddi sorunlar olduğunu öne sürdü.

Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin valiliklerinin bir genelge yayımladığını dile getiren Kaya, özellikle büyükşehirlerde oturan ve çay sezonunda çay bahçesine gelmek isteyenlere kısıtlama getirildiğini vurguladı.

Kaya, genelgede ayrıca çayını toplamak için gelemeyen üreticilerin çaylarının toplanılmasına Vefa Sosyal Destek gruplarıyla yardım edileceğinin açıklandığını dile getirdi.

Birçok çay üreticisiyle görüştüğünü bildiren Kaya, üreticilerin birinci sürgün döneminde çay bahçelerinin başında olmak istediklerini anlattı. Kaya, birinci sürgün toplanamazsa bir sezonun kaybedilme riskinin olduğunu ifade ederek, "Çay üreticilerinin gerekli tedbirler alınarak, sağlık taramaları yapılarak, gerekirse karantinaya alınarak çay bahçeleriyle buluşması gerekiyor." diye konuştu.

Çay üreticilerinin haklarının elinden alınmaması, tarımdan ve üretimden koparılmaması gerektiğini belirten Kaya, izin alamayan bazı üreticilerin alternatif, kaçak yollardan memleketlerine gittiğini söyledi. Kaçak gelişlerin daha riskli olduğuna dikkati çeken Kaya, izin verilerek gelişlerin kontrollü yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Kaya, "sağlam tanıdıkları" olanların da tanıdıklarını devreye sokarak yol izni alıp gidebildiğini iddia etti.

Dışarıdan gelecek çay işçisinin de bu dönem illere giremeyeceğini anlatan Kaya, yardım edeceği söylenen Vefa Sosyal Destek grubunun güzel işler yaptığını ancak çay toplamanın tecrübe gerektirdiğini dile getirdi.

Kaya, üreticinin hükümetten makul bir çay fiyatı açıklanmasını da beklediğini belirterek, çay üreticisinin kota uygulamasından mağdur olduğunu öne sürdü.

Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaya, bir gazetecinin, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilere sokağa çıkma esnekliği getirilmesine ilişkin tartışmalarla ilgili düşüncesinin sorulması üzerine, koronavirüsün en büyük mağdurlarının bu yaş grupları olduğunu söyledi.

Yaşlı vatandaşlara bu süreçte haksızlıklar yapıldığını da anlatan Kaya, gerekli tedbirler alınarak 65 yaş üstü insanların sokağa çıkıp nefes almalarını sağlayacak bir düzenleme gerektiğine inandıklarını söyledi. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, 20 yaş altındakiler için de aynı düşünceye sahip olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haber
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Haber
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de 'katil arı' paniği: İnsanları öldürebiliyor Haber
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de "katil arı" paniği: İnsanları öldürebiliyor
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haber
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Haber
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Koronavirüste 'sahte şafak' tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Bu Ramazan, korona nedeniyle ziyaret edilemeyen Hırka-i Şerif'i Veysel Karani'nin torunu anlattı
Bu Ramazan, korona nedeniyle ziyaret edilemeyen Hırka-i Şerif'i Veysel Karani'nin torunu anlattı
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi
Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi
Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor: Kardeşini 'FETÖ üyeliği' ile suçladı
Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor: Kardeşini "FETÖ üyeliği" ile...
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15 oldu
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15 oldu
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
Kılıçdaroğlu, 'mermili tehdit' paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu
Kılıçdaroğlu, "mermili tehdit" paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek
Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu
Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu
Kameraman Esat Aydın Balım evinde ölü bulundu
Kameraman Esat Aydın Balım evinde ölü bulundu
Kısıtlama kalkınca vatandaşlar Bayrampaşa meyve sebze haline akın etti
Kısıtlama kalkınca vatandaşlar Bayrampaşa meyve sebze haline akın etti
Villalardan çaldığı altınları bozdurup parasını sokaktaki kişilere dağıtan şüpheli yakalandı
Villalardan çaldığı altınları bozdurup parasını sokaktaki kişilere dağıtan şüpheli yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Şafak Sezer Acun Ilıcalı Gülşen Yüksel
Spor Ali Koç Jose Sosa Fatih Terim Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: CHP'li Kaya, çay üreticisine, hasat için memleketlerine dönüş izni verilmesini istedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 15:53:51. #1.14#
title