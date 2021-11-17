CHP'li Kaya, 24 Kasım'da öğretmenlere 3600 ek gösterge hakkı ve birer maaş ikramiye verilmesini istedi

ANKARA (AA) - CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, öğretmenlere, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, 3600 ek gösterge hakkı tanınmasını ve birer maaş ikramiye verilmesini talep etti.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, her yıl Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin durumuna dikkat çekildiğini ancak sorunlarının çözümüne yönelik adım atılmadığını söyledi.

Söz verildiği halde 3600 ek gösterge hakkı tanınmaması başta olmak üzere, sözleşmeli-ücretli-kadrolu öğretmen ayrımının değişmediğini ve meslek kanunu çıkarılmadığını belirten Kaya, geçen hafta bir öğretmenin inşaatta, KHK ile ihraç edilen başka bir öğretmenin ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini anlattı. Kaya, "OHAL Komisyonu, 'oyalama komisyonu'na döndü ve hala dosyası bekleyen binlerce öğretmen var." sözlerini sarf etti.

Öğretmenlere 3600 ek gösterge hakkı tanınması amacıyla hazırladıkları kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildiren Kaya, MHP ve TBMM'yi, bu kanun teklifine destek vermeye çağırdı. Yıldırım Kaya, "3600 ek göstergeyi, bir müjde olarak 24 Kasım'da öğretmenlerimize verelim. Açlık sınırında maaş alıyorlar. 24 Kasım'da öğretmenlerimize birer maaş da ikramiye verelim." diye konuştu.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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