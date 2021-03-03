CHP'li Kasap: "Zafer Havalimanı'nda 2020 yılında kamunun kaybı yaklaşık 7 milyon avro"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Zafer Havalimanı'nda 2020 yılında kamunun kaybının yaklaşık 7 milyon avro olduğunu ve 2021 Ocak döviz kuruyla bu bedelin ödendiğini söyledi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Zafer Havalimanı'nda 2020 yılında kamunun kaybının yaklaşık 7 milyon avro olduğunu ve 2021 Ocak döviz kuruyla bu bedelin ödendiğini söyledi.

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamu-özel işbirliğiyle yapılan projelere ilişkin eleştirilerde bulundu.

Bunlardan Zafer Havalimanı'nda geçen yıl gerçekleşen yolcu sayısı 7 bin, garanti edilen yolcu sayısının 1,2 milyon olduğunu belirten Kasap, projede hata oranının 2020 yılında yüzde 99,5, 2019 yılında ise yüzde 95 olarak gerçekleştiğini söyledi. Kasap, "Zafer Havalimanı'nda 2020 yılında kamunun kaybı yaklaşık 7 milyon avro ve 2021 Ocak kuruyla bu bedel ödendi." diye konuştu.

Dünyada birçok ülkenin salgını mücbir sebep kabul ederek kamu-özel işbirliği sözleşmelerini feshettiğini, dondurduğunu veya önceden belirlenmiş tutarları aşağıya çektiğini anlatan Kasap, Türkiye'nin hala bu projeler için hiçbir şey yapmadığını savundu.

Kamu-özel işbirliği hastanelerinin 2020 yılı bütçesine yükünün 18 milyar lira olduğunu ifade eden Kasap, şunları kaydetti:

"Geçilmeyen köprülere, otoyollara ve gidilmeyen hastanelere ödenen bedel. Döviz kuru aynı seyrederse 2021, 2022 ve 2023'te toplam hak edilmeyen ödeme 110 milyar lira olacak. Esnaf kıvranıyor. 3 yılda bu projeler için yaklaşık 110 milyar lira vereceksiniz ama esnafa salgında yaptığınız yardım sadece 5 milyar lira. Bu halk, bu soygun düzenini hak etmiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman