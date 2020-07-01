CHP'li Kasap, üniversitelerin yaz okullarının açılmasını istedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP'li Kasap, üniversitelerin yaz okullarının açılmasını istedi

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, öğrencilerin mağdur duruma düşürülmemesi için tüm üniversitelerin yaz okullarının zorunlu olarak açılmasını istedi.

CHP'li Kasap, üniversitelerin yaz okullarının açılmasını istedi
01.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:30

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, öğrencilerin mağdur duruma düşürülmemesi için tüm üniversitelerin yaz okullarının zorunlu olarak açılmasını istedi.

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 binin üzerinden insanın hayatını kaybettiğini, 200 binin üzerinde insanın da hastalığa yakalandığını söyledi. Bu süreçte yaz okullarının bazı üniversitelerce açılmadığını ve öğrencilerin mağdur olduğunu savunan Kasap, marttan itibaren eğitimlerin online verilmeye çalışıldığını, bazı öğrencilerin mezun olamadığını ifade etti.

Kasap, yaz okulu açılmadığı için 1 milyona yakın üniversite öğrencisinin yarım dönem ya da bir dönem kaybedeceğine dikkati çekerek bu öğrencilerin sonraki eğitim öğretim sezonunda amfilerin, yurtların dolmasına sebep olacağını, lüzumsuz yere yüzde 20'lik bir yük oluşturacağını öne sürdü.

Tüm üniversitelerde yaz okulunun zorunlu olarak açılması, öğrencilerin yaz okullarına ikamet ettiği ilde ya da en yakın ilde devam edebilmesi gerektiğini dile getiren Kasap, pandemi nedeniyle ekonomik zorluk çeken ailelerden de ücret alınmamasını istedi.

Murat Dağı'na yapılacak altın madeni

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da Kütahya ve Uşak sınırlarında bulunan Murat Dağı'nda altın madeni açılmasına ilişkin ÇED raporuna karşı açılan davayı kazandıklarını dile getirerek madeni açmak isteyen şirketin üst mahkemeye başvurduğunu söyledi.

Üst mahkemeden de sonuç geldiğini ve ÇED raporunun iptal edildiğinin onaylandığını belirten Yalım, "Kütahya ve Uşak ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza müjdeli haberi vermek istiyoruz. Artık altın madeni açılması imkansız hale geldi. Uşak'ta, Kütahya'da, Ege'de, Menderes havzasında yaşayan tüm vatandaşlarımızın suyu zehirlenmeyecek, havası kirlenmeyecek ve ormanlarımız kurtuldu." dedi.

Yalım, Uşak'ta çevreyle alakalı başka sıkıntıların da çıktığını ifade ederek 28 Temmuz'da 7 tane jeotermal projesiyle alakalı bir ihale açılacağını aktardı. Bu projelerin 3'ünün Uşak merkezinde, 4'ünün de Banaz ilçesinde olduğunu, buna karşı da hukuki mücadele başlatabileceklerini kaydeden Yalım, projelerden vazgeçilmesini istedi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı Haber
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor Haber
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme Haber
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki Haber
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Haber
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi Haber
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
iPhone tutkunlarına kötü haber! Apple Türkiye fiyatlarına zam yaptı
iPhone tutkunlarına kötü haber! Apple Türkiye fiyatlarına zam yaptı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Korona bitmeden Çin'de ortaya çıkan yeni virüs insanlara bulaşıyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara yanıtladı
Korona bitmeden Çin'de ortaya çıkan yeni virüs insanlara bulaşıyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara yanıtladı
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Varank Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Burcu Esmersoy Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Yılmaz Vural Alper Ulusoy Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Bakan Survivor Uyuşturucu
Şu an buradasınız: CHP'li Kasap, üniversitelerin yaz okullarının açılmasını istedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 11:30:51. #1.14#
title