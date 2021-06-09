CHP'li Kasap: "Türkiye, dünyada 100 birim kişiye yapılan aşı oranında 66. sırada"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li Kasap: "Türkiye, dünyada 100 birim kişiye yapılan aşı oranında 66. sırada"

CHP'li Kasap: 'Türkiye, dünyada 100 birim kişiye yapılan aşı oranında 66. sırada'
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Türkiye, dünyada 100 birim kişiye yapılan aşı oranında 66. sırada.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Türkiye, dünyada 100 birim kişiye yapılan aşı oranında 66. sırada." dedi.

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın ve Sağlık Bakanlığının aşılamayı beceremediğini savundu.

Türkiye'nin dünyada 100 birim kişiye yapılan aşı oranında 66. sırada yer aldığını, üstünde üçüncü dünya ülkelerinin de bulunduğunu öne süren Kasap, "Türkiye, bu 66. sıraya düşerken neler oldu? 5 maskeyi veremedik. Aşıda COVAX dediğimiz, aşıya ortak erişim grubuna dahil olmadık. Treni kaçırdık. Mafyavari ve dolambaçlı yollarla Çin'den getirdiğimiz Sinovac vardı, bitti. Şimdi Biontech aşısı yapılıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin aşılamada çok geride olduğunu savunan Kasap, "Sürekli yalanlarla bugüne gelindiğini" ileri sürdü.

Kasap, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılanacak kişilere ilişkin geçmişte yaptığı açıklamaları da anımsattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de vesayet ve darbe heveslileriyle de terör örgütleri ve organize suç...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de vesayet ve darbe heveslileriyle de terör örgütleri ve organize suç...
Rektör Bulu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Hoca bile olamazsın' sözlerine yanıt: O üniversitede 8 sene ders verdim
Rektör Bulu'dan Kılıçdaroğlu'nun "Hoca bile olamazsın" sözlerine yanıt: O üniversitede 8 sene ders verdim
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Tan Taşçı Acun Ilıcalı Funda Eryiğit Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP'li Kasap: "Türkiye, dünyada 100 birim kişiye yapılan aşı oranında 66. sırada" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 12:28:48. #1.16#

title