CHP'li Kasap, tüm üniversitelerde yaz okulu açılması gerektiğini söyledi
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CHP'li Kasap, tüm üniversitelerde yaz okulu açılması gerektiğini söyledi

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, şartsız olarak tüm üniversitelerde yaz okulu açılması gerektiğini bildirdi.

CHP'li Kasap, tüm üniversitelerde yaz okulu açılması gerektiğini söyledi
11.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:59

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, şartsız olarak tüm üniversitelerde yaz okulu açılması gerektiğini bildirdi.

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 11 Temmuz 1995'te Bosna'da gerçekleştirilen etnik katliamın yıl dönümü olduğunu belirterek Avrupa'nın, sözde medeniyetin ortasındaki soykırımı kınadığını söyledi.

Ölenlere Allah'tan rahmet dileyen Kasap, "Bu acı unutulmayacak, her zaman gündeme getireceğiz." diye konuştu.

"1 milyon öğrenci sıkıntı yaşıyor"

Kasap, pandemi sürecinde yaz okulu açmayan okulların bulunduğunu dile getirerek gelecek eğitim-öğretim döneminde yurtların daha da kalabalık olmaması için yaz okulu açılması çağrısında bulundu.

Türkiye'de yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisi olduğunu ve bunların yaklaşık 1 milyonunun tek veya birden fazla dersten dolayı sıkıntı yaşadığını ifade eden Kasap, "Yaz okullarının tüm üniversitelerde açılması tüm öğrencilerimizin talebidir." diye konuştu.

Kasap, örgün öğretimde yaz okulu olmazsa gelecek dönemde yurtların, sınıfların çok kalabalık olacağını, salgın sürecinde bu durumun olumsuz sonuçlara yol açacağını ileri sürdü.

Kaynak: AA

Manşet

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