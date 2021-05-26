CHP'li Kasap, Kovid-19'a karşı aşılamada Türkiye'nin dünyada 66. sırada olduğunu savundu
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CHP'li Kasap, Kovid-19'a karşı aşılamada Türkiye'nin dünyada 66. sırada olduğunu savundu

CHP'li Kasap, Kovid-19'a karşı aşılamada Türkiye'nin dünyada 66. sırada olduğunu savundu
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yürütülen aşılama oranında dünyada 66. sırada olduğunu savundu.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yürütülen aşılama oranında dünyada 66. sırada olduğunu savundu.

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Türkiye'de toplam nüfusun sadece yüzde 14'üne iki doz aşı yapılmış. Yapılan açıklamalarda belirtilen 8. sırada olduğumuz hususu tamamen yanlıştır. Şu ana kadar yapılan aşılama oranında dünyada 66. sıradayız." dedi.

Kamu-özel işbirliği ile hayata geçirilen projelerin garanti ödemeleriyle ilgili hiçbir adımın atılmadığını öne süren Kasap, "Bu ödemelerin toplamı yaklaşık 50 milyar lira yapıyor. Pandeminin tam kapanma döneminde hibe olarak 4,6 milyar lira dağıtıldı. Eğer tercihiniz halk olsaydı bu 50 milyar lirayı 5-6 müteahhide değil, halka dağıtmış olurdunuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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CHP'li Kasap, Kovid-19'a karşı aşılamada Türkiye'nin dünyada 66. sırada olduğunu savundu - Haberler
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