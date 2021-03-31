CHP'li Kasap: "KİT'lerdeki işçilerin hakları verilmeli"
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CHP'li Kasap: "KİT'lerdeki işçilerin hakları verilmeli"

Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
CHP'li Kasap: 'KİT'lerdeki işçilerin hakları verilmeli'

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Kamu sözleşmelerinin yapıldığı bir dönemde kamu iktisadi teşebbüslerindeki (KİT) işçilerin haklarının tamamen verilmesi, onların daha insancıl yaşam koşullarına ulaşması gerekir." dedi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Kamu sözleşmelerinin yapıldığı bir dönemde kamu iktisadi teşebbüslerindeki (KİT) işçilerin haklarının tamamen verilmesi, onların daha insancıl yaşam koşullarına ulaşması gerekir." dedi.

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kütahya'daki Eti Bor İşletme Müdürlüğü ile Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde taşeron ve kamu personeli statüsünde kadrolu çalışanların bulunduğunu, aynı iş yerinde, aynı işi yapan personelin farklı ücretlendirildiğini söyledi.

Kamu sektöründe toplu iş sözleşmesinin yaklaştığını anımsatan Kasap, "eşit işe eşit ücret" çerçevesinde bir uygulamanın, KİT'lerde hayata geçirilmesini istedi.

Bu iş yerlerinde işçilerin özlük haklarında çok ciddi sıkıntıların bulunduğunu, sosyal hakların eşit verilmediğini, kadrolu ve taşeron işçilerin ücretlerinde uçurum olduğunu savunan Kasap, "Kamu sözleşmelerinin yapıldığı bir dönemde KİT'lerdeki işçilerin haklarının tamamen verilmesi, onların daha insancıl yaşam koşullarına ulaşması gerekir. Taşeron işçilik derhal kaldırılmalı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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