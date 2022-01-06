CHP'li Kasap: "Kartta duran doğal gaza zam yapılmamalı" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li Kasap: "Kartta duran doğal gaza zam yapılmamalı"

CHP'li Kasap:
AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun çıkardığı yönetmelikle doğal gaza gelen zamların kartlı sayaç faturalarına da yansıtılmasını eleştirerek, "Kartta duran doğal gaza zam yapılmamalı." dedi.

KÜTAHYA (AA) - CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun çıkardığı yönetmelikle doğal gaza gelen zamların kartlı sayaç faturalarına da yansıtılmasını eleştirerek, "Kartta duran doğal gaza zam yapılmamalı." dedi.

Kasap, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK), 2018'de çıkardığı yönetmelikle doğal gaz dağıtım şirketlerine rant sağladığını savundu.

Yönetmelikle doğal gaza gelen her zammın ön ödemeli sayaç faturalarına yansıtıldığına dikkati çeken Kasap, "Normalde benzin alırsınız deponuzda durur ya, nasıl o depoda duran benzine zam yapılamıyorsa, kartta duran doğal gaza da zam yapılmamalı." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, yönetmeliğin durdurulması için dava açtığını anımsatan Kasap, "EPDK'nin 2018'de çıkardığı A1 fatura için açılan davaya müdahil olduk. Bu kanun yoluyla soyguna son verilsin, bu yönetmelik bir an önce durdurulsun." ifadesini kullandı.

AK Partili üyenin kendisine 'geri zekalı' demesine çok sinirlenen Tanju Özcan çıldırdı

AK Partili üyenin kendisine "geri zekalı" demesine çok sinirlenen Tanju Özcan çıldırdı

 Kılıçdaroğlu 'Cumhurbaşkanı adayı olabilirim' diyen Tanju Özcan'la ilgili konuştu: 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir

Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı adayı olabilirim" diyen Tanju Özcan'la ilgili konuştu: 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir

 Kılıçdaroğlu'ndan Kovid-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan Kovid-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun telefonu

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title