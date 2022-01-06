CHP'li Kasap: "Kartta duran doğal gaza zam yapılmamalı"

KÜTAHYA (AA) - CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun çıkardığı yönetmelikle doğal gaza gelen zamların kartlı sayaç faturalarına da yansıtılmasını eleştirerek, "Kartta duran doğal gaza zam yapılmamalı." dedi.

Kasap, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK), 2018'de çıkardığı yönetmelikle doğal gaz dağıtım şirketlerine rant sağladığını savundu.

Yönetmelikle doğal gaza gelen her zammın ön ödemeli sayaç faturalarına yansıtıldığına dikkati çeken Kasap, "Normalde benzin alırsınız deponuzda durur ya, nasıl o depoda duran benzine zam yapılamıyorsa, kartta duran doğal gaza da zam yapılmamalı." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, yönetmeliğin durdurulması için dava açtığını anımsatan Kasap, "EPDK'nin 2018'de çıkardığı A1 fatura için açılan davaya müdahil olduk. Bu kanun yoluyla soyguna son verilsin, bu yönetmelik bir an önce durdurulsun." ifadesini kullandı.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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