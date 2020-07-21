CHP'li Kasap'ın 'Arsenikli su' iddiası CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı İğdeköy'de, köylülerinin kullandığı suda arsenik değerlerinin yüksek çıktığını iddia etti.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı İğdeköy'de, köylülerinin kullandığı suda arsenik değerlerinin yüksek çıktığını iddia etti.

Kasap, İğdeköy halkının sık sık yaşanan su kesintisi sonucu mağdur edildiğini ve köy halkının arsenikli suyu kullanmak zorunda bırakıldığını belirterek, "Halk sağlığının hiçe sayıldığı bu durum bir an önce çözülmeli ve İğdeköy sakinlerinin mağduriyeti giderilmelidir. Hayati önem taşıyan su kirliliği konusunda sorumluların ortaya çıkarılması ve hukuki işlemin başlatılması şarttır. İğdeköy'deki arsenikli su konusunda Belediye, Kaymakamlık, Kütahya Valiliği, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanı gerekli hassasiyeti göstererek bu sorunu çözmelidir. Konunun takipçisi olmaya ve İğdeköy halkının yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA