CHP'li Kasap: "Dünyada en az aşı siparişi yapan ülkelerden biriyiz"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Aşı 3-4 dolarken zamanında sözleşme yapılmadığı için bugüne geldik. Dünyada en az aşı siparişi yapan ülkelerden biriyiz." dedi.

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs sürecinin Türkiye'de çok kötü geçirildiğini, aşı alımında ve bu konudaki sözleşmelerde Türkiye'nin treni kaçırdığını öne sürdü.

Oxford aşısının, "Türkiye'de koronavirüs sürecini çok iyi atlattık." denilen süreçte 3-4 dolar olduğunu ifade eden Kasap, şu an aşı sipariş eden ülkeler sıralamasında Türkiye'nin Bangladeş'ten sonra sondan ikinci sırada olduğunu savundu.

Kasap, "Bugün Aralık'ın 24'ü. 11 Aralık'ta koronavirüs aşısı Türkiye'ye gelecekti hala gelmedi." diye konuştu.

Dünyada aşıya erişimi sağlamak için Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde COVAX diye bir alt program oluşturulduğunu, buna 172 ülkenin dahil olduğunu ancak Türkiye'nin katılmadığını anlatan Kasap, "COVAX aşıya erişimi kolaylaştıran bir yapılanma. Aşı 3-4 dolarken zamanında sözleşme yapılmadığı için bugüne geldik. Dünyada en az aşı siparişi yapan ülkelerden biriyiz. Kendi aşısını üreten ülkeler, dünyadan aşı aldı. Aslan payını yüksek ekonomik gelir düzeyine sahip ülkeler aldı, biz alamadık." dedi.

Kasap, örtülü ödeneğin aşı için kullanılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda da bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan