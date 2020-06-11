CHP'li Kasap: "Araştırma komisyonu raporlarının Meclis'in tozlu raflarında tozlanmasına izin...
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CHP'li Kasap: "Araştırma komisyonu raporlarının Meclis'in tozlu raflarında tozlanmasına izin...

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Araştırma komisyonu raporlarının Meclis'in tozlu raflarında, sayın milletvekillerinin odalarında tozlanmasına izin vermemek gerekiyor.

CHP'li Kasap:
11.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:44

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Araştırma komisyonu raporlarının Meclis'in tozlu raflarında, sayın milletvekillerinin odalarında tozlanmasına izin vermemek gerekiyor." dedi.

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporunun mart ayında çıktığını hatırlattı.

Dünyada nadir görülen hastalıklarla ilgili yaklaşık 200-300 ilacın bulunduğunu ve Türkiye'de SGK'nin, geri ödeme kapsamında bunların sadece yüzde 13'ünü karşıladığını belirten Kasap, kalan kısmı hastaların ceplerinden karşıladığını ve mağdur olduğunu söyledi. Kasap, "Bu hastalarımız özel eğitimden, fizik tedavi, evde bakıma kadar birtakım hizmetler almaktaydılar. Korona sürecinde, ülkenin gündemi bekçilik yasası gibi yapay gündemlerle değiştirilirken asıl bu hastalar da çok ciddi düzeyde mağdur oldu." diye konuştu.

Araştırma komisyonun hazırladığı raporu basın mensuplarına gösteren Kasap, "Araştırma komisyonu raporlarının Meclis'in tozlu raflarında, sayın milletvekillerinin odalarında tozlanmasına izin vermemek gerekiyor." diye konuştu.

Kasap, araştırma komisyonunda ciddi düzeyde emek sarf edildiğini, ilgili STK'lerin de oturumlara katıldığını ve yaklaşık 5-6 aylık bir çalışmanın sonucunda ciddi bir raporun oluşturulduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da bu konuda hassas olması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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