CHP'li Karasu: "Sivasspor aleyhine hatalar arttı"

12.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:18

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Süper Lig'de Sivasspor aleyhine yapılan haksızlıkların arttığını öne sürdü.

Karasu, Meclis'te Sivasspor forması giyerek düzenlediği basın toplantısında, Spor Toto Süper Lig de kıyasıya bir şampiyonluk yarışı yaşandığını belirterek, Sivasspor'un ilk yarıyı en yakın rakibinin 6 puan önünde bitirdiğini söyledi.

Sivasspor'un mütevazı kadrosu ve oynadığı futbolla tüm otoritelerin takdirini kazandığını belirten Karasu, takımın sezonun ilk yarısında farklı hakem hatalarına maruz kalsa da buna, "hakemler de insandır, hata yapabilir" anlayışıyla tepki göstermediklerini dile getirdi. Karasu, ikinci yarının başlamasıyla hataların artmaya başladığını iddia etti.

Sivasspor'un 6 Şubat'ta Başakşehir ile oynadığı maçın 71. dakikasında bariz bir penaltısının verilmediğini ileri süren Karasu, şöyle konuştu:

"Biz herhangi bir şekilde Sivasspor lehine haksızlık yapılsın demiyoruz. Sivaslılar olarak kimsenin hakkını yemeyiz, kimseye de hakkımızı yedirmeyiz. Eksi 17 derecede bir şehrin insanları stada gidiyorsa, top toplayıcı çocuğundan, teknik heyetinden yönetimine ve futbolcularına kadar herkes kenetleniyor, takıma o soğuk havada sahip çıkıyorsa bu mücadelenin masa başında kaybedilmesine, ayak oyunlarına uğramasına dünya genelinde yaşayan milyonlarca Sivaslı asla izin vermeyecektir."

İktidar yetkililerinin de herhangi bir takımı destekleyici açıklamalar yapmaması gerektiğini söyleyen Karasu, "Ligi dizayn etmeye, birilerinin hakkını yemeye çalışanlara ve bu süreci sadece seyirci gibi izleyen Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine sesleniyorum; Sivasspor büyük lokmadır, boğazınızda kalır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA