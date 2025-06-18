CHP'li Karasu'dan YİD Modelle Otoyol Garanti Ödemelerine Eleştiri

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, YİD modeliyle yapılan otoyollara yapılan garanti ödemelerinin son sekiz yılda 200 milyar liraya yaklaştığını belirterek, bu durumun halk için ayrılması gereken kaynakları yuttuğunu ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile hayata geçirilen otoyollara yapılan garanti ödeme miktarının son sekiz yılda 200 milyar liraya dayanmasına ilişkin "Her yıl katlanarak büyüyen bu kara delik, halka verilmesi gereken tüm kaynakları yutuyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, YİD modeli ile hayata geçirilen otoyollara yapılan garanti ödeme miktarının son sekiz yılda 200 milyar liraya dayanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Karasu, "Her yıl katlanarak büyüyen bu kara delik, halka verilmesi gereken tüm kaynakları yutuyor. Büyük yapım ihalelerinde, rekabete olanak sağlayacak açık usul yerine, 21/b pazarlık usulünü tercih edilmesi de bu kara deliği büyütüyor. Yine bu projeler için kapalı kapılar ardında yapılan sözleşme değişiklikleriyle çocuklarımız, torunlarımız dahi yandaşlara borçlu hale getiriliyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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