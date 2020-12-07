CHP'li Karaca, partinin insan hakları sorumlularıyla görüştü
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CHP'li Karaca, partinin insan hakları sorumlularıyla görüştü

07.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:22
CHP'li Karaca, partinin insan hakları sorumlularıyla görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP insan hakları il sorumluları ile video konferans toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP insan hakları il sorumluları ile video konferans toplantısı düzenledi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaca başkanlığında CHP insan hakları il sorumluları ile gerçekleştirilen toplantıda, insan haklarına dayalı örgütlenme modelinin nasıl hayata geçirileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu, hukukun üstünlüğü, sosyal devlet, insan haklarına dayalı demokratik hukuk devleti ilkeleri ile temel haklara ilişkin geniş bir değerlendirme yapıldı.

Karaca, burada yaptığı konuşmada, il sorumlularıyla düzenli aylık toplantılar ile bir araya gelmeyi ve politika üretmeyi öngördüklerini, bölgesel ve yerel bazlı izleme ve gözlem çalışmaları yapmayı planladıklarını aktardı.

CHP'nin insan haklarına dayalı örgütlenme modelini illerde yaygınlaştıracaklarını ifade eden Karaca, bölgesel toplantılarla sorunları detaylı ele almaya ve çalışmaları eş güdümle sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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