CHP'li Karaca'dan "engelli aylıkları" açıklaması Açıklaması
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CHP'li Karaca'dan "engelli aylıkları" açıklaması Açıklaması

02.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:45
CHP'li Karaca'dan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, engelli aylıklarının hane geliri değil, kişinin geliri esas alınarak eşit yurttaşlık temelinde verilmesi gerektiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, engelli aylıklarının hane geliri değil, kişinin geliri esas alınarak eşit yurttaşlık temelinde verilmesi gerektiğini bildirdi.

Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, engelli aylıklarının bağlanmasında hane gelirinin esas alınmasının sosyal adaleti sağlamayacağını, bu durumun engelli vatandaşların haklarına erişimde yeni mağduriyetler yaşamasına sebep olacağını belirtti.

Bu uygulamanın sosyal yardımları hak değil lütuf olarak gören anlayışın sonucu olduğunu aktaran Karaca, "Engelli aylıkları hane geliri değil, kişinin geliri esas alınarak eşit yurttaşlık temelinde verilmelidir. Geçen sene verdiğimiz kanun teklifi bir an önce TBMM gündemine alınarak kanunlaşmalıdır. Bir yıldır kanun teklifim tozlu raflarda bekliyor. Engelli yurttaşlarımızın hakkını teslim etmek için daha ne bekliyorsunuz?" diye sordu.

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Pandemi döneminde engellilerin haklarına erişim engellerinin arttığını iddia eden Karaca, pandemide özel olarak politika üretilmesi gereken gruplardan birinin engelliler olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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