CHP'li Karabıyık, YKS'de baraj puan uygulamasının kaldırılmasını değerlendirdi Açıklaması

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, üniversiteye girişte asıl sorunun barajı kaldırmak değil, erişilebilir nitelikli eğitimi sağlamak ve istihdam yaratabilmek olduğunu bildirdi.

Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temek Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanı uygulamasının kaldırılmasını değerlendirdi.

AK Parti'nin eğitim politikalarını eleştiren Karabıyık, "YÖK'ün dün akşam yaptığı açıklama ile üniversite giriş sınavlarındaki baraj puanları kaldırılmıştır. Ancak asıl sorunun barajı kaldırmak değil erişilebilir nitelikli eğitimi sağlamak ve istihdam yaratabilmek olduğu unutulmamalıdır. Her genç tabii ki üniversiteye girebilme imkanına sahip olmalıdır ancak bu konu, okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar öğrenciye erişilebilir, nitelikli, doğru planlanmış bir eğitimi sunmakla, doğru, objektif bir ölçme değerlendirme sistemi de kullanılarak gerçekleştirilebilir." ifadelerini kullandı.

Karabıyık, üniversitelerin "bir dekan bir mekan" anlayışı ile değil, akademisyeni, olanakları, mesleki envanter ve ihtiyaç duyulan alanlarda açılmış bölümleri ve fakülteleriyle eğitim vermesinin sağlanabilmesi gerektiğini belirtti.

"Her öğrenci üniversiteye girsin, bunda sorun yok"

Mezun olan öğrencilerin istihdamı konusunda, üreten, büyüyen, istihdam yaratan politikaların inşa edilip kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğine dikkati çeken Karabıyık, şöyle devam etti:

"Baraj olmasın zaten, her öğrenci üniversiteye girsin tabii, bunda sorun yok ancak milli eğitim sistemindeki yanlışları, orta öğretimin her gün daha da düşen başarısını ve çocuklarımızın sınav sonuçlarına yansıyan bu durumunu tartıştırmamak için baraj kaldırılıyorsa, bazı üniversitelerin kontenjanları boş kalmasın diye yapılıyorsa, ayrıca vakıf üniversiteleri öğrencisiz kalmasın diye yapılıyorsa ve en önemlisi de eğitim bir siyasi araç olarak kullanılıp seçim yatırımı için yapılıyorsa bu doğru değildir. Kaldı ki eğer her öğrencinin üniversiteye erişebilmesi istenseydi öncelikle sınava giriş ücretleri kaldırılmalıydı. Sınava giren öğrencilerin büyük bir bölümü bu ücreti ödeyemeyecek durumdadır. Sınavların ücretsiz olması gerektiğini bir kez daha dile getiriyoruz."

"Eğitim alanında bireyin ihtiyacına göre sistem kurulmalıdır"

Karabıyık, hedef ve politikaların, "her öğrenci okul öncesinden yüksek öğretime nitelikli bir eğitim alabilsin, iyi yetiştirilebilsin, tüm üniversiteler nitelikli bir eğitim verebilsin, her genç üniversite eğitimi alabilsin ve mezun olan gençlerin istihdam sorunu olmasın" şeklinde oluşturulması gerektiğini aktardı.

Okul öncesinden başlayarak üniversite düzeyini kapsayacak bir eğitim reformu ile herkese "eşit, ücretsiz, bilimsel ve adaletli bir eğitim hakkı" sağlanması gerektiğini belirten Karabıyık, şunları kaydetti:

"Eğitim alanında bireyin ihtiyacına göre fırsat ve imkan sunan bir sistem kurulmalıdır. Bizim öncelikle kademeler arasındaki geçişi bütünlüklü olarak yeniden değerlendirmemiz gerekir. Alt eğitim düzeylerinde çözülemeyen sorunlar ve hızlıca yapılan değişikliklerin durumu daha karmaşık hale getireceği bilinmelidir. ve yine bilinmelidir ki bu tür değişikliklerle Türkiye'nin uzun yıllardır yaşadığı üniversiteye giriş sorununun kalıcı biçimde çözülmesi mümkün olmayacaktır. CHP iktidarında öğrencilerimize ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yaşam boyu nitelikli eğitime eşit erişim imkanı sunulacaktır."