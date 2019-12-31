CHP'li Karabıyık'tan yeni yıl mesajı Açıklaması

31.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:56

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, kadına yönelik şiddeti neredeyse teşvik edecek söylemler kullanan tüm politikalara karşı kadınların mücadelesinin sürmeye devam edeceğini belirtti.

Karabıyık, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, çarşı ve pazarda fiyatların el yaktığını, 2 bin 324 lira olan asgari ücretteki zam gibi maaşlara yapılacak artışın da bu yıl yine enflasyonun karşısında yenilmeye mahkum olduğunu savundu.

Gıda fiyatlarındaki artıştan en büyük zararı gelirinin büyük bölümünü buna ayıran vatandaşın gördüğünü ve günden güne daha da yoksullaştığını öne süren Karabıyık, halkın alım gücünün günden güne düştüğünü, ailelerin evini geçindirebilmek için borçlanarak yaşadığını ileri sürdü.

Ekonomik kriz ortamında çalışma koşulları ve yaşam şartlarının giderek zorlaştığını savunan Karabıyık, ekonomik sorunların ve gelecek kaygısının neden olduğu stres, huzursuzluk, mutsuzluk, endişe ve kaosun pek çok insanın hayatını kabusa dönüştürdüğünü aktardı.

Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, evlerinin geçim sıkıntısını en çok kadınların yaşadığını belirterek, "Bir yandan ocağında sıcak yemek pişirmek için kuruş hesabı yaparken, diğer yandan etiketlere yansıyan zamlara karşılık verilen düşük zamlar ile ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyor. İş hayatında ise kadını güvencesiz çalışma koşullarına çeken, ekonomik krizin bedelini kadınlara yüklemeye çalışan, kadına yönelik şiddeti neredeyse teşvik edecek söylemler kullanan tüm politikalara karşı kadınların mücadelesi sürüyor, sürmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA